Los jugadores del Hércules confían en las siete finales: "Por nosotros, por el club y por todos los aficionados"

Nunca es agradable perder. Menos aún por cuatro goles contra un rival directo en la clasificación. Las jornadas se acaban y, tras el partido en Alcorcón, las posibilidades de "play-offs" para el Hércules penden de un hilo. Aun así, algunos jugadores del Hércules han utilizado sus redes sociales para esperanzar a los aficionados.

Carlos Abad volvía a la portería blanquiazul. Su regreso no fue el más agradable, y así lo hizo saber. "Ayer no dimos la talla al vestir la camiseta del Hércules. Somos conscientes de ello y asumimos nuestra responsabilidad. Ahora toca afrontarlo y seguir trabajando para el siguiente partido dar lo mejor de nosotros. Juntos hasta el final. Macho Hércules", escribía el tinerfeño en su cuenta de Twitter.

Pese a llevar poco en Alicante, algunos de los futbolistas cedidos han mostrado también su compromiso en el éxito del equipo. "Listo para las siete finales" rezaba Jeremy de León en una historia de Instagram.

Unai Ropero, por su parte, escribió: "Pedir disculpas por la imagen que dimos ayer. No hay excusa. No estuvimos a la altura de lo que representa este escudo. Corregir errores y que no se vuelvan a cometer. Confianza máxima en este grupo. Vamos a dejarnos todo en estas siete finales. Todos juntos".

Otro de los recién llegados, en su caso en propiedad, que lanzó un mensaje en redes fue Mehdi Puch. El franco-argelino también utilizó las historias de Instagram para expresarse. "Necesitamos recuperarnos rápidamente y terminar con fuerza. Por nosotros, por el club y por todos los aficionados", afirmó el mediocentro.

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El próximo encuentro del Hércules será este domingo a las 20:30 horas. El Rico Pérez recibirá la visita del Atlético Sanluqueño como la primera de las siete finales hacia el ascenso.