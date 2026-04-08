Los relevos en el banquillo de Eldense y Hércules: un cambio para volar y otro con el que no basta

En el fútbol, como en la vida, hay cambios de todo tipo. Algunos forzados, otros voluntarios. Unos impulsan y sacan todo el potencial, otros empeoran una versión ya deslucida. Y también están los que mejoran... pero no lo suficiente. Al menos, no con la celeridad que uno espera cuando rompe el plan inicial. Buen ejemplo de ello son el Hércules y el Eldense. Dos entidades que iniciaron la temporada con un objetivo idéntico: el de celebrar el salto al fútbol profesional con la llegada de junio. Y que, tras siete largos meses, han mostrado las carencias y las virtudes de ambos proyectos... a falta de conocer el desenlace final de la liga.

Los dos clubes comparten de un mismo error: el inicial. El de dar las llaves vestuario a un técnico que no encontró la fórmula para hacer a sus equipos jugar y sumar puntos. El Deportivo lo detectó a mediados de octubre, tras sumar con Javi Cabello 10 puntos en ocho jornadas. El Hércules, un mes después. Después de caer precisamente en el derbi disputado en Elda, ya con Claudio Barragán en el banquillo azulgrana, cuando Rubén Torrecilla sumó su sexta derrota en apenas 12 jornadas.

Desde entonces, tanto el conjunto blanquiazul como el azulgrana han protagonizado una mejoría respecto a lo que había. Pero con diferencias sustanciales. En Elda, Claudio cogió a un vestuario que era decimotercero, con varias bajas por lesión y futbolistas lejos de su mejor versión. Pero el técnico valenciano, aupado desde el filial, ha ido dando forma a un equipo que es sobradamente el mejor desde su llegada. Con Barragán al mando, el Deportivo ha sumado el 67% de los puntos. Es decir, promedia 2 puntos por partido desde su llegada.

Clasificación jornada a jornada de Eldense y Hércules, esta temporada y hasta la jornada 31. / INFORMACIÓN

Unos números que se sustentan en la conexión con el vestuario desde el primer día... pero también desde el punto de vista táctico. El entrenador azulgrana ha tomado decisiones de riesgo, como jugar sin "9" varios partidos, dejando al 'Pichichi' Dioni en el banquillo. Y casi siempre le han salido bien. Está siendo un excelente gestor del grupo. Pero también un técnico que asume responsabilidades. Además, ha conseguido recuperar a futbolistas como Borja Calvo o Rober Ibáñez, claves en esta fase de la temporada.

El asalto al liderato del Eldense de Claudio ha sido silencioso, progresivo, con algún que otro frenazo, pero manteniendo una continuidad futbolística durante cinco meses que ahora le permite ver la clasificación desde lo más alto, sin nadie por encima a siete semanas para el final. Eso sí, el zarpazo al liderato ha llegado esta semana, tras una brillante concatenación de cinco victorias consecutivas, con el equipo volando y sacando los partidos adelante ya sea en tardes brillantes o a base de oficio.

En comparación con esa exponencial mejora que se vive en Elda, el Hércules se queda por el camino. Concretamente nueve puestos por detrás, a 13 puntos de un campeonato que no ha sido un objetivo por el que luchar en ningún momento de la temporada. A estas alturas, la carrera blanquiazul pasa por el "play-off", con al menos media docena de clubes luchando por el cuarto o el quinto puesto. Porque el Hércules con Beto Company, pese a las múltiples bajas que ha sufrido, ha mejorado el desastroso arranque de Torrecilla. Pero no lo suficiente como para corregir ese déficit inicial.

Beto Company, durante el partido entre Hércules y Marbella. / Jose Navarro

Desde el cambio en el banquillo, el conjunto herculano no ha pasado ninguna semana entre los cinco primeros. Su tope es el séptimo puesto. Pero es que en las 19 jornadas que lleva Beto, tampoco ha sido capaz de lograr dos victorias consecutivas (el Deportivo encadena cinco en estos instantes). El ex del Andorra ha conseguido el 50% de los puntos, porcentaje que deberá sufrir un importante incremento si se pretende terminar la liga en el top 5. Porque con la mitad de los puntos, no basta.

Diferentes mercados invernales

Pese a la trayectoria que llevan ambos clubes, la realidad es que en invierno, cuando las situaciones eran más parejas, el Hércules fue quien de verdad salió al mercado en busca del ascenso. De hecho, la comisión deportiva blanquiazul ha firmado a seis futbolistas en la "era Beto". El portero Sandro Blazic, los centrocampistas Mehdi Puch, Josep Calavera y Fede Vico; y los atacantes Andy Escudero y Alberto Toril. Todos ellos han llegado como refuerzos de verdad y están siendo bastante utilizados por Beto.

La realidad invernal fue bien distinta en Elda. Víctor Lafuente confió en el trabajo realizado en verano, cuando se vio obligado a configurar un equipo desde cero, con solo un futbolista (Nacho Quintana) en nómina. Pese al ruido externo que se generó, con un importante sector de la afición pidiendo refuerzos, la dirección deportiva solo incorporó a Hugo Alba (quien todavía no ha sido titular). Los fichajes de invierno han estado en la propia plantilla, con jugadores como David Ruiz, Borja Calvo o Rober Ibáñez dando un paso adelante.

Uno renovado... y otro a la espera

Beto Company y Claudio Barragán fueron firmados con contratos muy similares. Ambos se comprometieron hasta junio de este año. En el caso de Beto, con renovación automática en caso de jugar el "play-off". En el de Claudio, continuidad garantizada solo si se asciende. Varios meses después, el comportamiento de ambos clubes ha sido distinto. El Hércules, pase lo que pase, ha decidido renovar a su entrenador pese a no necesitarlo, dando continuidad de cara al próximo año. Lanzando un mensaje al vestuario en el momento clave de la temporada que tuvo por respuesta el bochorno de Santo Domingo.

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En el Deportivo, conscientes de que el desenlace pinta bien, pero también de lo cambiante que es este deporte, esperarán al final de liga pese a los muchos méritos que acumula Claudio para seguir. Si hay que tomar alguna decisión, el club azulgrana la tomará en junio. Dos relevos en situaciones similares, por motivos parecidos. Pero uno para volar... y otro para mejorar, pero no lo suficiente.