Carlos Abad es nominado a la mejor parada de la jornada en su partido de regreso

La derrota en Santo Domingo no dejó un buen sabor de boca a ningún herculano. No obstante, pese a lo que pueda indicar el resultado, hubo un jugador que realizó un gran encuentro: Carlos Abad. Así lo ha hecho saber la Primera Federación al nominar una de sus atajadas frente al Alcorcón como candidata a la mejor parada de la jornada 31.

El portero tinerfeño volvía a la titularidad después de su baja por apendicitis. Durante su ausencia, el equipo no lo echó de menos, ya que Sandro Blazic se erigió como uno de los mejores porteros de la competición. El esloveno ha conseguido el galadrón por el que ahora nominan a Abad en tres ocasiones, pese a jugar en tan solo ocho jornadas.

En esta ocasión, Beto Company optó por Abad. El partido, sin embargo, no fue plácido para él. Encajó cuatro goles en otro mal resultado del Hércules lejos del Rico Pérez, pero tuvo tiempo para dejar destellos de su conocida calidad. En el minuto 60, con los alicantinos perdiendo ya por dos goles, el Alcorcón ponía un tenso saque de esquina al primer palo. Samu Rodríguez conseguía rematar abajo y dirigía el balón a la escuadra. Ahí fue cuando Abad tiró de reflejos para, con una ágil mano arriba, enviar el balón a otro córner. La jugada dio la razón a lo que dijo su entrenador tras el partido. Company consideró que la experiencia y los balones por arriba serían claves, por lo que optó por el guardameta veterano.

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Junto a él, han sido nominados Dani Martín, del Tenerife; Mikel Santos, del filial del Athletic, y Rubén Domínguez para el Atlético Sanluqueño.