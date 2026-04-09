La quimera de ascender al primer equipo del Hércules

Uno siempre se enorgullece de ver a los suyos crecer hasta ser grandes. Sea un padre con su hijo o, en el caso del fútbol, un aficionado con un chico de la cantera. Hay veces que los equipos de formación se quedan pequeños para los jóvenes talentos. Otras, la necesidad obliga a que los chavales tenga unos minutos para los que, quizás, no están suficientemente preparados. En el caso del Hércules, ni la plaga de lesiones ni la exigencia competitiva de la Primera Federación han hecho que los blanquiazules de formación den el salto al primer equipo.

Beto Company mencionaba, tras la victoria frente al Marbella, que Juanmi Carrillo, jugador del Hércules B, era una opción natural para cubrir las lesiones en el carril. Sin embargo, contra el Alcorcón esto no fue así. El técnico llegó a optar antes por desplazar a Mangada hasta el lateral que por el canterano. Este caso no es nuevo, en las dos temporadas que lleva el equipo en la tercera división, solo cuatro jugadores han jugado con el Hércules llegando desde el equipo B.

El más habitual, ya asentado en el primer equipo, es Jorge Galvañ. El de San Juan lleva cuatro años en el club, al que llegó con 19 años. Torrecilla le dio su primera oportunidad desde el principio en la jornada seis frente al Teruel. Desde entonces, encadenó cinco titularidades más que le reforzaban como una opción a considerar para cubrir la banda derecha blanquiazul. Casualidad o no, la llegada de Company al Rico Pérez hizo que su importancia en los onces cayera. Cinco titularidades en 17 partidos que, sumadas a los nuevos fichajes y su lesión, le quitan relevancia en el equipo.

Otro jugador que, en ocasiones, parecía romper la barrera entre divisiones era Rafaël de Palmas. El francés participó en 11 encuentros esta temporada, siendo dos de esas veces como titular. No obstante, en enero se fue cedido al Teruel.

El canterano por el que sí ha apostado Company es Guti. El mediocentro eldense ha pisado el césped en seis de las últimas ocho jornadas, pero ninguna como titular. Además, el máximo tiempo que los herculanos lo han podido disfrutar ocurrió en la victoria frente al Murcia, cuando saltó al terreno de juego a falta de 34 minutos para el final del encuentro.

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A menudo, algún otro jugador del segundo equipo ha ido convocado, pero no ha llegado a jugar. El que más lo ha hecho ha sido el portero Marcos Mompeán, llegando a estar hasta 18 veces en el banquillo blanquiazul. Sin embargo, desde la llegada de Sandro Blazic, sus minutos han vuelto a estar a disposición absoluta del “B”. Otros llamados a debutar en el futuro cercano son Pepe Traoré y el mencionado Juanmi, pero de momento, tendrán que seguir viendo al equipo desde la banda.