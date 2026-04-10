Beto, ante la visita del Sanluqueño, en descenso, a Alicante: "Ningún rival es propicio en esta categoría"

Pasar página cuanto antes. El fútbol lo permite, aunque los ecos de la derrota en Alcorcón, muy dura, bastante dolorosa, continúen resonando en la memoria blanquiazul. Cinco días después, Beto Company sigue considerando "horroroso" aquel encuentro en Santo Domingo. Por suerte, este domingo su equipo tiene la opción de resarcirse frente a un Atlético Sanluqueño que visita Alicante a nueve puntos de la salvación, con muchas dificultades para ganar lejos de casa (donde ha cosechado los mismos puntos que el Hércules, 11) y con muy poca facilidad para marcar goles.

"Las semanas, cuando uno sufre la derrota que tuvimos nosotros en Alcorcón, son difíciles. Pero lo bueno del fútbol es que cada pocos días tienes la posibilidad de volver a competir y uno lo que debe hacer es levantarse y reaccionar ante esas situaciones. Nos hemos intentado quitar durante la semana eso que llevábamos dentro; yo primero, y los jugadores después. Nos hemos dicho lo que nos tenemos que decir, nos hemos corregido y, a partir de ahí. Hemos entendido que este que viene es un partido fundamental y que debemos estar al 100% para competir", confiesa el técnico valenciano.

Beto Company responde a las preguntas de la prensa antes del Hércules-Atlético Sanluqueño que se juega en Alicante. / INFORMACIÓN

"Hemos asumido que tuvimos un día horroroso en Alcorcón. Pero no pude ser que ese día horrible nos nuble, que no empañe lo que hemos venido haciendo estos últimos cuatro meses. Tiene que pincharnos para sacar lo mejor de nosotros", desea Beto Company, que todavía no ha logrado enlazar victorias en las 19 jornadas que suma al frente del banquillo y tampoco ha logrado asaltar la zona de promoción, de la que ahora está a 4 puntos a falta de 7 jornadas para el desenlace de la liga regular. La rueda de prensa posterior a la goleada en Santo Domingo sirvió para que el recién renovado técnico mandara un aviso a su plantilla: "El que no quiera estar, la puerta es muy grande... y fuera del Hércules hace mucho frío". Con más calma, a dos días de un nuevo compromiso liguero, el preparador blanquiazul mantiene la premisa.

"Esas palabras son una realidad. La exigencia de los jugadores y de los técnicos y los que representamos al Hércules es altísima y eso debemos entenderlo. Y yo soy el primero que me pongo delante, si yo no entiendo eso yo no puedo estar aquí. Si los jugadores no entienden eso, no pueden estar aquí, y vendrán otros, ¿no? El sentido de aquellas palabras era ese. Procesar esta semana ha sido difícil porque en Alcorcón vimos reflejado lo contrario, lo antagónico a aquello que uno quiere ver. Nosotros queremos ver un equipo con energía, un equipo que aprieta, un equipo que muerda, que sea dominante, que sea sólido, que sea solidario, que además tenga acierto en las dos áreas. Y cuando ves lo contrario, pues algo estás haciendo mal y algo tienes que decir o hacer o cambiar para que ellos reaccionen y que ellos y nosotros reaccionemos y podamos encontrar esa imagen más reconocible del equipo de cara a esta semana", ha tratado de explicar (para justificar aquel discurso duro cargando contra su plantilla) Beto Company.

"No se puede volver a repetir"

El entrenador del Hércules pone el foco en la poca energía demostrada en la jornada anterior y en la "horrorosa" defensa del balón parado. "Eso no se puede volver a repetir. Tampoco estuvimos acertados con el balón, ni presionando. Hemos incidido en cosas que realmente habíamos hecho bien hasta ahora, o habíamos hecho bastante bien hasta ahora, y que ese día nos salió todo rematadamente mal", confiesa Beto antes de señalar los motivos que están impidiendo ver a un equipo competitivo también lejos de Alicante.

"Después del disgusto de la semana pasada, como si quiere venir el Bayern de Múnich. Hay que competir, jugar y ganar..."

"No sé si hay que ser más práctico o hay que tener otro tipo de mentalidad como visitantes. Fuera de casa no hemos tenido los momentos que hemos tenido en casa y yo reclamo eso. Deberíamos ver un equipo identificable, que se pareciera mucho al que vemos en el Rico Pérez. Yo entiendo que los contextos son diferentes, yo entiendo que el estado emocional en casa y fuera es diferente, pero nosotros debemos intentar igualarlo. Si no igualamos eso, nunca seremos candidatos a llegar al 'play-off'", advierte Beto Company.

Las cuentas para entrar entre los cinco primeros

"Yo entiendo, tal y como está ahora la categoría, que el play-off estará sobre 58 puntos, puede estar sobre 57, aunque es difícil, pero creo que estará en 58 o 59, más que 57. Pero estas cuentas, si nosotros no ganamos este domingo, no me sirven de nada. Esperar que un equipo gane 6 partidos seguidos o 7 partidos seguidos en esta categoría es prácticamente imposible y menos cuando no lo has hecho en todo el año. Nosotros, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el partido de esta semana, en ganar esta semana, en sumar los 3 puntos de esta semana y en ver cómo está la clasificación la semana que viene y seguir insistiendo, no queda otra", asume el entrenador herculano.

INFORMACIÓN

La posibilidad de una revolución en el once como respuesta al mal encuentro en Santo Domingo no está encima de la mesa... todavía. "No lo hemos planteado a 100% aún en el cuerpo técnico, pero es posible que haya algún cambio. No puede haber grandes revoluciones porque los futbolistas que tenemos disponibles son los que tenemos. Yo lo que sí que espero es una reacción de todos, lo que sí que espero es la mejor versión de cada uno, sin excusas, sin nada. Me da igual si va a llover, si hace frío, si hace viento, como si quiere nevar en Alicante, a mí me da igual. Yo quiero la mejor versión de todos, la mía la primera, y la de los demás la siguiente, si no, no me sirve. El que salga al campo debe hacerlo a muerte, para apretar y para ganar, que es lo único que queremos", reitera el técnico valenciano.

Atlético Sanluqueño, ¿una víctima propiciatoria?

Por suerte para el Hércules, su próximo rival firma tan malos números como los alicantinos como visitantes. A pesar de ello, Beto Company prefiere recelar para que nadie se confíe: "Creo que la categoría no da mucho para rivales propicios. Después del disgusto de la semana pasada, como si quiere venir el Bayern de Múnich. Hay que competir, jugar y ganar... competir, jugar y ganar... Eso es lo que tenemos que hacer. Así que por mí que venga quien quiera. El Sanluqueño es un equipo joven, desenfadado, que hace tres semanas ganó en Murcia (0-1) aprovechando un momento jodido en la Nueva Condomina", esgrime el entrenador.

Noticias relacionadas

"Vamos a ser conscientes de lo que nos jugamos todos nosotros y que nos dé un poquito más igual lo que haga el resto, vamos a mirarnos un poquito nosotros al ombligo. Qué es aquello que no hacemos bien, corregirlo y a dar el máximo. No creo que en la categoría se pueda hablar de rivales propicios después de la victoria del Betis Be en Sabadell la semana pasada (1-3). Esta categoría es así, si creemos que puede haber un rival mejor o peor para nosotros, damos el primer paso para equivocarnos", asevera Beto Company.