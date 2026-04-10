Rentero quiere jugar el Hércules-Sanluqueño... con dolor

Tendrá que ser el entrenador quien le pare si lo estima oportuno. Javier Rentero está dispuesto a jugar el domingo. El central madrileño, con dolor agudo en el pie desde la visita a Santo Domingo, donde sufrió un fuerte pisotón que le dejó dañado el empeine con un hematoma que le afectaba a la movilidad de los dedos, no quiere perderse el duelo crucial frente al Atlético Sanluqueño correspondiente a la jornada 32, el que se disputa en el Rico Pérez en el último turno dominical: 20:30 horas. No estará al 100%, pero las dificultades en el eje de la zaga son tan grandes por las numerosas bajas (y las urgencias deportivas tan acuciantes) que él no se plantea la opción de parar a pesar de que eso ralentice su recuperación.

La opción de que vuelva a sufrir un golpe en el tejido inflamado es evidente, pero el defensor saltará al césped con una protección para minimizar el impacto en caso de producirse, circunstancia bastante probable a juzgar por la forma de jugar de Rentero, que no elude ningún contacto sobre la hierba. Si él se ofrece a jugar, Beto Company no tendrá duda y le alineará de inicio junto a Monsalve. El resto de la defensa la integrarán Javi Jiménez, que regresa después de cumplir partido de sanción, y, teóricamente, Alberto Retuerta, que ha pasado la semana tratando la contusión en la rodilla que le obligó a quedarse en el banquillo al descanso en Alcorcón. El lateral zurdo ha trabajado con relativa normalidad, con el grupo, y a buen ritmo desde el jueves, así que está en condiciones de regresar al once.

Eso llevaría al preparador valenciano a repetir la fórmula que ya empleó contra el Marbella en la última victoria blanquiazul, en el Rico Pérez, situando al ex del Deportivo de la Coruña en la derecha y al jiennense en el carril izquierdo, con más facilidad para proyectarse al ataque en ese flanco que el propio Retuerta, que está viviendo una campaña bastante irregular en la que apenas ha tenido momentos brillantes.

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La semana comenzó con solo tres zagueros disponibles, Monsalve, Jiménez y Bolo, y acaba, si la última sesión de la semana, en la matinal del sábado, no lo impide, con la opción de elegir entre dos candidatos para desempeñar una tarea reservada inicialmente a Samu Vázquez, Alejandro Sotillos y Jorge Galvañ. Los tres continúan con su readaptación y no podrán jugar contra el Atlético Sanluqueño y, muy probablemente, tampoco el domingo de la semana que viene en Sabadell.