Altas, bajas y posible once titular de Beto Company para el Hércules-Atlético Sanluqueño

Partido complicado. Siempre lo es después de un correctivo como el recibido en Alcorcón el domingo pasado. El Hércules regresa a Alicante y lo hace con la única obligación de ganar, de no volver a dejar escapar puntos en su estadio en lo que resta de temporada. Para ello, Beto Company deberá armar una alineación que sea capaz de sostener al equipo blanquiazul en defensa a pesar de las bajas sensibles y los jugadores con molestias, y ser capaz de llevar el peso del juego en ataque después de haber anunciado cambios en la formación tras el último fiasco.

Clasificación del grupo 2 de Primera RFEF tras la jornada 31 de liga. / RFEF

Vuelven a estar disponibles

Tras cumplir su partido de sanción, regresa al equipo Javi Jiménez, que no estuvo en Santo Domingo por acumulación de cartulinas amarillas en una acción estéril la semana anterior que provocó un desajuste serio en Madrid. El lateral jiennense está a disposición del técnico para recuperar su sitio en uno de los flancos, preferentemente el zurdo.

También podrá sentarse en el banquillo Antonio Aranda, que tampoco realizó el desplazamiento a Alcorcón, en su caso por unas molestias de última hora, según desveló su entrenador en la rueda de prensa previa a la visita del Atlético Sanluqueño al estadio mundialista. El atacante no estaba lesionado, explicó el técnico, pero tenía malas sensaciones tras la última sesión de entrenamiento, y se optó por dejarle en Alicante pese a las numerosas ausencias. Pepe Traoré ocupó su asiento en el autocar entonces.

Tocados, pero al servicio del equipo

Javier Rentero y Alberto Retuerta, por diferentes contratiempos, no pudieron acabar el duelo frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón. Ambos han ido trabajando a menor ritmo que los demás, el primero por un hematoma en el empeine tras recibir un fuerte pisotón y el segundo por un golpe en el lateral de la rodilla.

Javier Rentero se queja de un golpe en la pierna derecha, en la que luego sufrió el pisotón, en Alcorcón. / LOF

El central, indispensable en la contención, jugará con protección a pesar de que el dolor no ha remitido y la inflamación, aunque ha menguado, persiste y le afecta a uno de los dedos. Su juego al límite le obliga a no reservarse, a no eludir ningún contacto, así que no podrá estar al 100% físicamente, pero sí anímicamente.

El lateral no pudo seguir después de una contusión en la articulación que, a lo largo de la semana, ha ido rebajando el impacto de la molestia que le impedía apoyar el pie, caminar y correr con naturalidad. Ha llegado a la última sesión restablecido, así que su concurso no corre peligro.

Bajas persistentes

Los que seguro volverá a ver el duelo desde la grada son los lesionados de larga duración, Richie Dapaah, Oriol Soldevila, Roger Colomina, y Alejandro Sotillos. Para ninguno de ellos, los médicos prevén un regreso prematuro y una reaparición antes de que termine el curso. Los que sí están más cerca de la vuelta son Samu Vázquez y Jorge Galvañ, aunque no este domingo.

Once titular que presentó el Hércules en Alcorcón el pasado domingo. / LOF

El lateral de Albacete, con una rotura fibrilar, continúa con su proceso de readaptación, que no tiene fecha de vuelta, aunque se trabaja a ritmo alto para que pueda llegar a Sabadell. En el caso del canterano alicantino, la lesión en el hombro le impide ejercitarse con normalidad porque continúa con el brazo inmovilizado. Y seguirá así algún día más, así que su presencia en la Nueva Creu Alta, pese a haber eludido el quirófano, tampoco está prevista.

Once titular

Después del batacazo en Alcorcón y la posterior acusación del entrenador contra su vestuario, al que acusó de no haber estado a la altura del escudo en ningún momento en un encuentro tildado por él mismo de "horroroso", lo natural sería armar una revolución, pero las circunstancias no lo facilitan. La principal duda ahora mismo es quién ocupará la portería. Beto Company lo decidirá a última hora, o sea que la titularidad del segundo capitán está en el aire, aunque lo natural, tras el gran partido firmado por Carlos Abad en su regreso al once pese a la goleada encajada, sería que mantuviera su lugar balo palos y Alessandro Blazic se quedara fuera, pero no es una garantía...

Monsalve, Bolo y Javi Jiménez, los único tres defensas disponibles a principio de la semana. / INFORMACIÓN

La defensa tiene poco margen. El técnico, a juzgar por lo trabajado, se decantará por la fórmula ya empleada contra el Marbella, con Retuerta en el lateral derecho, Javi Jiménez en el izquierdo, y Rentero, junto a Monsalve, en el eje de la zaga. Por delante de ellos actuará Josep Calavera, que puede estar acompañado esta vez por Ben Hamed en lugar de Fede Vico, por la velocidad en las transiciones del Atlético Sanluqueño.

El juego de ataque lo volverá a canalizar Mehdi Puch, con Andi Escudero en la derecha y Nico Espinosa en la izquierda, dejando a Unai Ropero fuera tras su poca incidencia en el juego coral en Santo Domingo. Él puede ser uno de los damnificados de decantarse por el capitán a pesar de haber demostrado más capacidad goleadora durante todo el curso.

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