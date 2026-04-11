Hércules-Sanluqueño: un partido para levantar el ánimo

Todo lo que no sea ganar este domingo supondrá un descalabro mayúsculo. Restan siete jornadas y visita el Rico Pérez el penúltimo clasificado, curiosamente, un equipo al que no ha logrado ganarle nunca el Hércules, que se ha enfrentado cinco veces al Atlético Sanluqueño y lo más que ha conseguido es arañarle 2 puntos, ambos en Cádiz, el último en la primera vuelta (1-1). Pero en Alicante ni uno. Siempre han vencido los gaditanos, una vez antes de la década de los 90 y la otra en el cierre infame del curso pasado (2-3).

Ahora vuelven a cruzarse. Lo hacen en realidades clasificatorias muy distintas, muy favorables para los blanquiazules, que siguen oteando un horizonte de "play-off" a lo lejos, mientras su oponente dominical tiene ya un pie en Segunda Federación después de tres campañas en esta nueva tercera categoría. Nueve puntos le separan de la salvación.

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Beto Company, por obligación y lógica, no quiere ver al Atlético Sanluqueño como una víctima propicia para levantar el ánimo de su vestuario, golpeado con dureza en el orgullo la semana pasada en Alcorcón tras encajar un 4-0 incontestable, sin paliativos, sin excusas a pesar de las bajas.

Expectativa en la grada

El Hércules de hace siete días no compareció en el partido, salió a jugar, pero se limitó a ir y venir de aquí para allá sin ningún rigor competitivo, siempre a merced de su adversario. Lejos de Alicante es más fácil. También muy habitual. En el Rico Pérez resulta más complejo. El riesgo de incendio es alto en una grada que no perdona el abandono.

Cualquier atisbo de enajenación sobre la hierba será respondido enérgicamente por la hinchada, condenada a ver cómo bulle la irregularidad de un modelo muy difícil de ejecutar que en 2026 se ha quedado estancado: 4 victorias y 4 derrotas en 14 partidos, que ha dejado escapar 24 de los 42 puntos en liza tras el parón de Navidad, es decir, más de la mitad.

Beto Company observa el desarrollo del entrenamiento en Fontcalent. / Álvaro Egea / HCF

Pensar en un despertar súbito, en un giro sorpresivo de guion, uno amable, cuesta, pero nunca se puede descartar... y a eso se agarra la hinchada del Hércules, que no cuenta bajo ningún concepto con un tropiezo ante el conjunto que ahora entrena Pedro Mateos, que viaja a Alicante después de tres derrotas seguidas y un empate en las cuatro últimas semanas.

Sus opciones de salvar la categoría son escasas. Les cuesta una enormidad hacer goles, 10 a favor en 2026; y sufre de lo lindo para mantener su portería a cero: 21 tantos encajados desde que se comieron las uvas en Fin de Año.

Ganar o ganar en Alicante

La derrota no es una opción si se pretende mantener un hilo de esperanza de alcanzar la Segunda División. Lo normal sería ganar. En su estadio, el equipo blanquiazul, con el sustituto de Torrecilla, ha perdido dos veces, frente al Sabadell (1-5) y contra el Antequera (0-1), que eran enemigos de mucha mayor entidad que el cuadro gaditano.

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Después de una semana dura en la que, según el preparador valenciano, se han dicho a la cara todo lo que se tenían que decir plantilla y técnico, la principal duda es saber por quién se decantará esta vez para la portería; si Ben Hamed le quitará su sitio a Fede Vico; y si Nico Espinosa, tras el desastroso experimento como lateral diestro, le gana la mano a Unai Ropero en el extremo zurdo.