Beto Company, sobre su expulsión en el Hércules-Sanluqueño: "Es lo más ridículo que he pasado en mi vida"

El entrenador del Hércules, Beto Company, inició la rueda de prensa, posterior al Hércules 0-0 Atlético Sanluqueño, mostrando su disconformidad con las decisiones adoptadas por Arenas Mola, árbitro del choque, quien le expulsó en el descuento por doble amarilla. "Lo he hablado con el árbitro hace diez minutos y es lo más ridículo que he vivido en mi vida. Ya con amarilla, en la revisión me ha pedido que controlara a mi banquillo. Yo, mirando hacia el banquillo, he dicho que ayer en Tarazona se pitó un penalti igual. Y lo que hace es expulsarme a mí, cuando el otro entrenador le estaba hablando y estaba mirando el VAR. Se lo he dicho ahora (al árbitro) y me ha dicho que quizá se ha equivocado. Pues perfecto, ahora me van a poner a mí dos partidos de sanción porque igual él se ha equivocado", argumentó con un visible cabreo.

El preparador blanquiazul no estuvo de acuerdo con su expulsión... pero también le pareció exagerada la roja directa mostrada a Andy Escudero, en el minuto 51, tras una entrada a Almagro: "La expulsión de Andy (Escudero), pues bueno, en este fútbol moderno cuando van dos y uno grita pues expulsan al otro. Otra más que tenemos. Es un balón dividido al que van los dos fuerte, ya está. Una acción en la que hace cinco años no se pitaba nada, pero ahora se pita".

Sobre el desarrollo del partido, Beto señaló la primera media hora completada por su equipo frente a un rival que está a once puntos de salir de los puestos de descenso. "Creo que hemos empezado muy mal, pero muy mal. Siento decepción por no ver eso que quisiera ver. En inferioridad sí que hemos visto esa agresividad. Tras la expulsión, hemos defendido relativamente bien excepto ese contragolpe que salva Sandro. Hemos estado mejor con diez que contra once. Lo que nos toca hacer ahora es decir menos y hacer más. Ya no podemos decir más cosas, lo que toca es ser desde el minuto 0. Si no, los rivales te van pasando por encima y con esta camiseta con eso no nos podemos conformar", explicó.

Beto, pensativo antes del choque. / Héctor Fuentes

"Mirar a "play-off" ahora es una cosa que no toca. Hay que mirar al partido a partido, no a seis partidos vista. Hay que seguir apretando, mordiendo y trabajando. Creo que la sensación es mala, pero no es la misma que en Alcorcón. Nos estamos dejando la vida para intentar que las cosas vayan mejor. A estas alturas queríamos estar mucho más cerca de la parte alta. Teníamos la sensación de que llegaríamos a la pelea, pero nos queda algo lejos y el tiempo se va acabando", desarrolló sobre el objetivo del Hércules, que queda a seis puntos del quinto puesto.

El entrenador del Hércules agradeció a los 6.247 espectadores que acudieron al Rico Pérez su presencia, a quienes pidió que sigan animando en los seis partidos que restan. "No le puedo exigir nada a la afición. Nos ha apoyado, se ha mojado y ha apretado. Obviamente les tenemos que dar motivos, porque si no se los damos se queda decepcionada. Yo estoy muy agradecido a la afición por su ayuda en la segunda parte, que han estado con nosotros. Las cosas nos pueden salir mejor o peor, pero el compromiso y el respeto hacia ellos no pueden dejar de estar. Y yo creo que estos futbolistas eso lo tienen. Les conozco de hace cuatro meses y medio y es gente que quiere. Es estúpido pensar que no quieren porque son los máximos beneficiados", defendió Beto a sus futbolistas.

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Respecto al debate bajo palos, con Blazic regresando al once, el técnico puso en valor "los dos porteros tan diferentes y buenos" que tiene en la plantilla. "Carlos (Abad) la semana pasada nos salva de que nos hagan dos o tres goles más. Poco más pudo hacer. Creo que tomé la decisión correcta. Pero hoy Sandro (Blazic) está espectacular. Es un portero muy bueno con los pies, muy rápido en las acciones. Iremos valorando cada semana, pero es un debate para estar contentos porque dan un gran rendimiento los dos".