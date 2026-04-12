El Hércules se hace aún más pequeño... contra el penúltimo

El lado malo, el abúlico, el desesperado, el habitual de un tiempo a esta parte. Sin fútbol, sin patrón de juego reconocible, lejos del área rival, sufriendo de más (y de manera innecesaria) contra el penúltimo clasificado que ya tiene un pie en Segunda Federación. Un punto que no vale para mucho, pero que deja al descubierto las costuras débiles de un proyecto que se está viniendo abajo, que en vez de progresar con el paso de las semanas, con la corrección del mercado invernal, no levanta la cabeza para mirar hacia arriba y, si se descuida, puede empezar a tener muy encima la parte de abajo. Undécimo empate en 32 jornadas, tercero en Alicante, de donde ya han volado quince puntos en lo que va de campaña.

Pero lo peor no son las matemáticas, que también, lo malo son las sensaciones, la imagen de un conjunto ahogado en su propia ansiedad, que ha respondido a las acusaciones de su entrenador de la peor manera, confundiendo tensión con violencia, defendiendo de manera ineficaz y sustituyendo la anticipación por patadas a destiempo. Una de ellas terminó con Andy Escudero en la ducha en el minuto 50. Su acción es la demostración de que señalar sin nombrar a nadie, sin dejarlo ver en la alineación, saca a todo el mundo de sus casillas. La sombra de la sospecha es densa y alargada, por eso uno se lanza a la desesperada sin medir no vaya a ser que...

Beto Company pide a sus jugadores calma en la banda mientras el colegiado consulta el VAR. / HÉCTOR FUENTES

En un lance intrascendente, después de una pérdida cerca del área sanluqueña, la pelota acaba cayendo a banda. El hijo de Paquito, fuera de sitio por la presión, trata de corregir para que no suceda nada alarmante en la que debía ser su zona. No calcula, se desliza y se lleva puesto a Almagro pegado a la cal, a 90 metros de la portería de Blazic, de nuevo titular en una alternancia bajo palos que cuesta entender y tampoco contribuye a la estabilidad del bloque, uno acostumbrando a tener a sus dos capitanes calentando el banquillo.

El colegiado no duda. Muestra la cartulina roja. Los jugadores huyen del cartel de taimado, de tibio, de blando, y entonces hacen lo que no han hecho nunca... ni lo que toca. Con uno menos desde el minuto 50, el equipo de Beto Company únicamente floreció tímidamente cuando las fuerzas le fallaron al conjunto andaluz, uno desarmado, desprovisto de maldad, de veneno, que, a pesar de ello, dispuso de la única ocasión realmente clara de todo el encuentro.

Los blanquiazules recurrieron al VAR a la desesperada en el tramo final, pero este nunca les dio la razón

Fue al poco de empezar, con los alicantinos yendo de allá para acá sin norte, sin brújula, y lo que es más dramático, sin la pelota, sin la pieza principal en la base del sistema que defiende su entrenador. El cuadro gaditano fue mejor, o al menos más profundo en el desgobierno general, así que dispuso de una falta lateral que Pavón envió al poste de cabeza cuando el meta alemán ya tenía imposible intervenir a pesar de su estirada.

Después de eso ya no ocurrió gran cosa en ninguna de las dos mitades de la cancha. Ni una sola circulación completa, ágil, paciente. Todo atropellado, a regañadientes, sin un líder que se atreviera a mandar ni supiera cómo demonios hacerlo. Lo intentó Mehdi Puch, pero cada zigzagueo suyo, cada giro, cada intento de filtrar pases, moría sin destinatario, sin finalización.

Mehdi Puch busca la aación individual pegado a la banda durante el Hércules-Atlético Sanluqueño en el Rico Pérez. / HÉCTOR FUENTES

Y así es muy complicado ganarle a nadie. Quedas en manos de la fortuna, de que suceda algo anómalo, te obligas a que tu enemigo cometa un error grave. Pero ni eso. Sin presión, sin empuje, sin unidad en la contención, te vuelves previsible y no le complicas la existencia ni al penúltimo clasificado. Beto repitió el experimento de Nico en el lateral derecho, pero el canterano, valiente, comprometido, tiene muchas condiciones, pero no la exuberancia física para ser dominante en todo el carril.

Cuando logró llegar a destino, se quedó sin energía para pensar, para centrar... de modo que esa bala fue de fogueo. Por la izquierda resultó aún peor porque Ropero, desesperado, se fue a buscar la pelota por donde estuviera, sin respetar la estructura ni el dibujo, de manera que el juego se transformó en una sucesión de impulsos nerviosos que el Atlético Sanluqueño fue sofocando sin necesidad de emplearse a fondo.

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Ni un disparo limpio. El más cercano, desde la frontal, defectuoso, sin tino. Uno de Mehdi antes de ser sustituido. Guti no le mejoró. Jeremy, tampoco. Así que cuando la grada vio el número de Toril para ser el siguiente en abandonar el terreno de juego, empezó a desfilar por los vomitorios, un gesto azuzado, es verdad, por un fuerte aguacero, que era lo único que le faltaba al choque para acabar de ser un tostón monumental. Los intentos desesperados de recurrir al VAR para pedir por lo criminal lo que no se lograba por lo civil causó el mismo efecto que el plan del técnico valenciano, que no estará en Sabadell porque también fue expulsado, menuda faena...