El modelo de Beto deja de funcionar en el Hércules en 2026

Vuelve a ocurrir. La historia se repite. El entrenador del Hércules no resiste el cambio de año. Le ocurrió a Rubén Torrecilla en 2025 y ahora está pasando por lo mismo Beto Company. Los parones de Navidad son un muro. Acostumbraban a serlo antes, pero el mal se ha agudizado con el salto a Primera Federación, donde los alicantinos son incapaces de conseguir avances. De momento calca los números de la campaña anterior. Lleva, después de 32 jornadas, los mismos puntos: 44. Hace un año, la distancia con el «play-off» era de 5 puntos y ahora es de 6. El cambio de modelo en noviembre dio un resultado inmediato, pero apenas aguantó un mes. Después de las uvas, el estancamiento se ha ido agudizando de tal modo que cuesta imaginarse al cuadro alicantino entrando en la pelea por el ascenso.

El preparador valenciano, renovado hace dos semanas de forma inesperada, ha dirigido al Hércules en 20 ocasiones desde que suplió al extremeño. Los cinco primeros los vivió en 2025, el resto en 2026. Pues bien, antes de las vacaciones invernales fue capaz de ganar tres partidos e igualar los otros dos. Consiguió el 73% de los puntos a pesar de la premura en la implantación de un modelo muy difícil de desarrollar en la tercera categoría porque requiere de mucha precisión, una intensidad desmedida y un desgaste físico enorme.

Beto Company protesta una decisión arbitral durante el Hércules-Atlético Sanluqueño, en el Rico Pérez. / HECTOR FUENTES

Ha sido después, con tiempo de sobra para trabajar el sistema, para pulirlo aplicándole el factor corrector del mercado de fichajes, cuando todo lo levantado antes de Fin de Año se ha ido cayendo paulatinamente. En los quince encuentros de liga que lleva jugados el Hércules desde el pasado 1 de enero, el extécnico del Andorra solo ha conseguido cuatro victorias, ha cosechado cuatro derrotas y ha firmado 7 empates.

Se trata de un balance muy pobre, insostenible para un proyecto que ambiciona el regreso al fútbol profesional e invierte para conseguirlo. Hay doce equipos mejores que el alicantino en lo que va de nuevo año y solo uno ha ganado menos encuentros que los blanquiazules en ese tiempo, el filial del Sevilla, a 17 puntos de la salvación, y al que Beto Company no fue capaz de doblegar en el Rico Pérez el pasado 17 de enero, en el arranque de la segunda vuelta (0-0).

Involución

Lejos de calar en el vestuario la idea del entrenador, cada semana cuesta más ver a ese equipo dominante que quiere la pelota, que la controla, que pasa más tiempo en el campo contrario que en el suyo propio, que genera ocasiones, que pisa área, que remata, que los riesgos que asume por ello los contrarresta con su gobierno de las contiendas. Eso se ha visto en momentos frugales, nunca en un partido entero, siempre a ráfagas, cada vez más espaciadas en el tiempo.

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Comparativa de los registros de Beto Company en el Hércules en 2025 y 2026 y clasificación con solo los encuentros de este año. / INFORMACIÓN

El Hércules, que antes de Navidad, desde la llegada de Beto, ganaba el 73% de los puntos, ahora, en este 2026, no pasa del 42%, eso significa que se escapan muchos, y ya no solo fuera de casa, también en el Rico Pérez. Si para alcanzar puesto de promoción hay que llegar a 58 o 59 puntos, el conjunto alicantino va a tener que firmar una recta final portentosa porque le faltan 14 o 15 y únicamente restan seis fechas para atesorarlos. Hasta el coeficiente realizador ha empeorado: 35 goles a favor y 36 en contra (16/19 tras el parón de Navidad), así que vislumbrar un fin de curso con festejo en la fuente de Luceros suena a utopía. De momento no hay que mirar hacia abajo, pero la inercia asusta.