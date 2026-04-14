El Hércules pierde la esperanza con Samu Vázquez y Jorge Galvañ

Esta semana tampoco será. Las probabilidades de que bien Jorge Galvañ, bien Samu Vázquez puedan reaparecer el domingo frente al Sabadell (18:15 horas) son muy remotas y nadie en el Hércules cuenta, a día de hoy, con esa posibilidad. Ninguno de los dos futbolistas está plenamente restablecido de sus respectivas molestias y, aunque las seis fechas que restan de competición son definitivas, no se van a asumir riesgos.

Sus ausencias, unidas a la de Alejandro Sotillos, han generado un problema a Beto Company, que no ha dado con la forma de llenar ese vacío. Ninguna de las fórmulas aplicadas ha rendido. La principal, la de situar a Retuerta en el lado contrario para defender a pierna cambiada ha fracasado, en gran medida, por las molestias que ha ido sufriendo el madrileño, que no ha completado ningún partido en esa demarcación. Primero por limitaciones físicas, tanto frente al Marbella como en Alcorcón, después de golpes en la rodilla; y después por indisposición, que fue lo que le sucedió en el empate sin goles contra el Atlético Sanluqueño, que fue sustituido al descanso otra vez, aunque ahora por enfermedad.

Bolo y Retuerta, laterales titulares con el Hércules en la visita a Alcorcón de hace dos semanas. / LOF

Tampoco la apuesta por Bolo resultó bien. La quinta amarilla de Javi Jiménez devolvió a Retu a su zona natural y desplazó al central al flanco diestro, un lugar en el que en ningún momento estuvo cómodo... ni resultó eficaz. A pesar de llevar entrenando con el primer equipo un mes, el entrenador aún no ha creído conveniente hacer debutar a Juanmi Carrillo ni a Endika Larrea, jugadores específicos de contención y proyección en banda derecha.

Samu Vázquez, en un entrenamiento con el Hércules antes de sufrir la lesión en el muslo. / Álvaro Egea / HCF

Tanto Samu como Galvañ están en la última fase de readaptación. El lateral de Albacete se lesionó en el triunfo frente al Murcia hace justo un mes y aún no ha podido completar una semana de trabajo a máximo nivel. Esta será la primera en la que aumente las cargas de trabajo de manera gradual, pero llegaría muy justo a la Nueva Creu Alta y con mucho riesgo de recaer en la rotura fibrilar en la parte posterior del muslo que le obligó a parar en un momento de forma magnífico, a nivel físico y futbolístico, siendo clave en las ofensivas blanquiazules en un espacio que adolece de falta de desborde desde su ingreso en la enfermería. La estimación es que pueda estar disponible para recibir al Teruel, y eso será el 26 de abril.

Jorge Galvañ consulta su teléfono en la toma de contacto del equipo con el césped del Luis del Sol. / Álvaro Egea / HCF

Por su parte, Jorge Galvañ esta semana se libera del cabestrillo que le mantiene inmovilizado el brazo derecho desde que sufrió una lesión en la clavícula en el estadio Luis del Sol de Sevilla. El percance, ocasionado tras una disputa del balón con un jugador del Betis B, tratando de ganar el área, le ha mantenido fuera del equipo, y entrenando de manera muy específica (y muy limitada), desde el pasado 20 de marzo. Este miércoles, el equipo vuelve al trabajo tras el día de descanso, y está previsto que el canterano pueda ya correr sin sujeción en el hombro para empezar a probarse. Sin embargo, un golpe en la zona afectada a estas alturas de la recuperación podría ser nefasto, así que su reingreso al grupo será paulatino. Como todos, el alicantino estará presente en la ofrenda floral a la Santa Faz, programada para las 13:30 horas.

Noticias relacionadas

Y si la Santa Reliquia no lo soluciona con su intervención divina, el preparador blanquiazul, al que su modelo de juego ha dejado de darle rédito resolutivo en 2026, estará obligado nuevamente a armar una defensa con el lunar del flanco diestro, solo que en esta ocasión no estará enfrente un equipo de la parte baja de la clasificación como ha sucedido desde la caída de Samu Vázquez, sino que se deberá medir con el segundo clasificado, y líder durante 13 semanas de la competición, un Sabadell con Agustín Coscia enchufado (y dispuesto a valerse de la maldición de los ex blanquiazules) tras marcar en el Jesús Navas la jornada anterior su octavo tanto de la temporada, el que le sitúa a uno del pichichi de su equipo, Rodri Escudero, que también vio puerta en la victoria sobre el Sevilla B (1-2).