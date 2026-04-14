Hércules CF
El Hércules rendirá pleitesía a la Santa Faz un día antes
Plantilla, técnicos y directivos visitará este miércoles el monasterio para ofrecer flores a la Santa Reliquia
La tradición llegó para quedarse... y esta vez se desprende de todo lo accesorio. Después de un periodo de silencio e inacción injustificada, la esencia de la misma la recuperó hace cinco años el expresidente Valentín Botella, que sigue ligado a la entidad y a su consejo de administración, y, desde entonces, se repite cada primavera con independencia de la marcha liguera del equipo... algo muy de agradecer en una entidad con calado y arraigo social grande en la sociedad alicantina.
Plantilla, técnicos, directivos y propiedad blanquiazules acuden este miércoles, 15 de abril, al Monasterio de la Santa Faz para rendir pleitesía al rostro de Dios grabado en la sábana santa que custodian las monjas de clausura convenientemente.
El autocar con toda la comitiva tiene fijada su llegada al templo a las 13:30 horas, una vez completada la sesión de trabajo matinal, la primera dedicada por entero a preparar la visita a la Nueva Creu Alta el domingo, en el reencuentro del conjunto alicantino con el futbolista que le dio un ascenso en 2024, Agustín Coscia, que volvió a marcar en la última jornada. Suyo fue el segundo tanto del Sabadell en el Jesús Navas durante el enfrentamiento con el filial del Sevilla (1-2), colista del grupo 2.
Los capitanes, Nico Espinosa y Carlos Abad, serán, junto al presidente del club, Carlos Parodi, los encargados de encabezar la ofrenda de flores que se llevará a cabo al final del oficio eucarístico que tendrá lugar en la capilla principal con acceso libre para todo aquel que desee acompañar al Hércules en este tributo, al que están invitadas todas las confesiones del vestuario, que no obligadas a acudir, tal y como ya se ha hecho en las ediciones pretéritas.
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