La paradoja de los porteros en el Hércules

Compañeros por encima de todo pese a ser rivales de un modo inevitable, pese a librar una competencia directa de la que solo uno puede salir ganando. El otro, el que se queda en la banqueta, ese necesita gozar de una salud de mental de hierro y una deportividad a prueba de misiles. Carlos Abad es, sin duda, el fichaje más rentable de la historia reciente del Hércules, seguramente el más regular, el más efectivo. La presente estaba llamada a ser otra campaña más con el guardameta canario adueñado del espacio bajo los palos. Lo estaba siendo hasta que notó un fuerte dolor abdominal en el hotel de concentración de Barcelona, en la víspera del partido contra el Europa, a comienzos de febrero.

Aquel día cambió su signo y se abrió un debate en la única demarcación del proyecto que no lo necesita porque los dos protagonistas hacen muy bien su trabajo. Beto Company ha podido cerrarlo en dos ocasiones, pero ha preferido seguir alimentándolo sin ofrecer una razonamiento que ayude a serenar las aguas ni para que los propios futbolistas no se cuestionen su capacidad. Cuando parecía que ya se había decantado por la juventud y la vigencia de Blazic, optó por el cancerbero insular en Alcorcón, que allí encajó cuatro goles a pesar de ser el mejor del equipo con muchísima diferencia. Sonaba a que el capitán había recobrado su lugar en el marco, pero siete días después Beto Company volvió a sorprender situando al alemán en la formación inicial.

Hasta la fecha, ninguno ha vivido un mal día. Han respondido bien siempre. Los dos han salvado al equipo muchas veces, pero las estadísticas, a menudo gélidas, favorecen al ex del Colonia, con mejor coeficiente de goles recibidos: 0,7 firma el germano y 1,2 el tinerfeño, que se ha expuesto más veces porque ha disputado 23 partidos por los nueve que suma su compañero desde que el segundo capitán pasó por el quirófano.

Carlos Abad conversa con Enrique Ortiz, durante un entrenamiento en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

29 tantos ha encajado Abad, solo 7 el joven arquero que se atrevió a abandonar una de las canteras más exuberantes (y cómodas) de Europa para probar su valía, para demostrar que los centímetros no condicionan sus enormes facultades en la portería. El meta canario cumplirá 31 años en dos meses. El alemán acaba de asomarse a la veintena. Una década de diferencia que no se percibe sobre la hierba ni para lo bueno ni para lo malo.

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El rendimiento de los dos es incuestionable más allá de gustos personales. Es la primera vez desde su salida del Atlético Baleares en 2022 que el canterano del Tenerife, formado profesionalmente en el filial del Real Madrid, ve peligrar su hegemonía bajo los palos. Esta es su cuarta campaña en Alicante. En todas ha sido determinante, crucial en la presente también. Hasta en eso es raro el Hércules, que en la tercera categoría es capaz de contar con dos porteros que rozan lo sublime. Una pena que no ocurra igual en el resto de posiciones.