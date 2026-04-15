Cambios en Primera RFEF: el Eldense y el Hércules levantarán un trofeo inédito si son campeones de grupo

La Real Federación Española de Fútbol ha presentado los nuevos trofeos que alzarán los campeones de las diferentes categorías del fútbol no profesional durante la temporada 2025-26. Desde Primera RFEF hasta Tercera RFEF, se otorgará una copa al vencedor de cada grupo.

Un reconocimiento del que, por ejemplo, no pudo disfrutar el Hércules cuando hace dos campañas se proclamó campeón del grupo III de Segunda RFEF. Si bien para los blanquiazules, con tan solo seis jornadas por delante y una brecha de 15 puntos con el liderato, ya es totalmente improbable que puedan ser los vencedores este año del grupo II de Primera RFEF, otro club de la provincia, el Eldense, va primero en la tabla y tiene todas las opciones de recibir esta inédita recompensa.

En el caso particular de Primera RFEF, el ente rector de fútbol español ha decidido eliminar la final de campeones, que disputaban a ida y vuelta los primeros de cada grupo, y por primera vez otorgar directamente un título a cada uno de ellos.

En Segunda RFEF y Tercera RFEF los equipos ya sumaban su campeonato de grupo al palmarés, pero hasta ahora no se les entregaba ningún reconocimiento físico. De este modo, al final de este curso se entregarán dos trofeos en Primera RFEF, cinco trofeos en Segunda RFEF y dieciocho trofeos en Tercera RFEF. Siempre que se pueda, se entregarán en el mismo partido donde los equipos se proclamen campeones, o a más tardar en el siguiente como local.

Nuevo diseño

Según ha explicado la RFEF, se trata de un trofeo de envergadura con una estructura vertical formada por una serie de lineal metálicas que simbolizan el camino hasta alcanzar tanto el campeonato como el ascenso de categoría. Diseñados por la Joyería Alegre, también autores de los trofeos de la Copa del Rey o la Supercopa de España, han mantenido el estilo del preexistente trofeo de Primera RFEF, pero con notables modificaciones en su forma.

En el caso de la máxima categoría, su altura se eleva hasta los 62 centímetros con una terminación en brillo satinado mate, alcanzando los 10 kilogramos. Su peana, además, incluye el nombre de la categoría y el grupo al que pertenecen. En su parte superior se ha añadido una placa con el nombre de la competición.

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Los trofeos de Segunda y Tercera RFEF mantienen las mismas características con una altura de 56 y 50 centímetros y un peso total de 8 y 6,5 kilogramos, respectivamente.