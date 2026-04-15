El debate del Hércules: ¿Está justificada la alternancia en la portería?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con el debate abierto bajo palos por Beto Company. ¿Está justificada la alternancia en la portería?

Blazic es el futuro, por David Marín

Beto hará cosas mal, pero tampoco le podemos crucificar... por sus aciertos. Solo pido que recordemos la desagradable sensación, aparte de la humana preocupación por su salud, que recorrió el cuerpo del herculanismo cuando se supo del problema médico que tuvo a Carlos Abad un mes apartado de los terrenos de juego. Entonces apareció en escena un crío esloveno al que nadie esperaba. Otro suplente de relleno, uno más, que le habían traído al tinerfeño. Y resultó que el portero paraba. Mucho. Y que era joven. Mucho, también.

No está mal que el Hércules mire al futuro de vez en cuando, aunque ello agite el presente. Y nadie puede discutir el rendimiento de los porteros, ni de Blazic ni de Carlos Abad (el mejor en Alcorcón, pese al 4-0), en esta especie de rotación que ha emprendido el preparador blanquiazul. Por edad, está claro quién es el futuro de la portería herculana. Quién puede evolucionar a largo plazo. Y, sí, quién puede dejar dinero en caja. A Abad le pasará como a grandes porteros, los mejores. Ellos también tuvieron a su Blazic... y a su Beto. Hasta el mismísimo Casillas. Y, sobre todo, mientras el que juegue, pare, no es cuestión de poner la lupa en la portería del Rico Pérez. Hay muchos otros problemas que solucionar, en los que el entrenador no se puede plantear alternancias como esta.

Otra lección del señor Abad, por Pedro Rojas

No tengo duda de que no se merece el más mínimo cuestionamiento. Ni suyo, ni de nadie. Carlos Abad es el fichaje más rentable en la historia reciente del Hércules. Lo ha sido dentro del campo en cuatro temporadas impecables, sobresalientes, y lo está siendo fuera. No ha dado ningún motivo para ser suplente. Ha respondido en las buenas y en las malas. Dejó su lugar por prescripción médica. Podía entenderse su suplencia hasta que recobrara el pico de forma óptimo.

Lo consiguió, tal y como dejó claro en Alcorcón, pero su entrenador, en una deriva que cuesta asimilar, ha creado un debate estéril en la única posición que le funciona. De la goleada vergonzante en Santo Domingo, de aquella en la que el técnico volcó sobre la plantilla toda su frustración, al final solo ha señalado a uno, puede que al único que no lo mereciera bajo ningún concepto. Una manera extraña de formar grupos, de motivarlos. Es imposible comprender el código en que se basa el preparador para revolver un problema que él mismo ha decidido cerrar en falso y reabrirlo por tercera vez justo en el peor momento suyo en el banquillo coincidiendo con su renovación.

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Abad no va a ser un problema, seguirá ayudando y apoyando a su compañero porque no es un capitán solo por elección, es un líder magnífico. Ojalá todos fueran como él en este equipo. Blazic tiene mucha suerte de tenerle de ‘enemigo’.