El Hércules peregrina a la Santa Faz y pide el milagro del ascenso

El Hércules se adelanta unas horas a los feligreses alicantinos y ha visitado el monasterio de la Santa Faz en la víspera de la Peregrina para darle una ofrenda y pedirle por el deseo de toda la afición: el ascenso al fútbol profesional. Este miércoles al mediodía, una vez finalizada la sesión de entrenamiento en Fontcalent, la plantilla del primer equipo, el cuerpo técnico y dirigentes del club, encabezados por el presidente Carlos Parodi, han acudido en autocar hasta el santuario que custodia la reliquia.

Acompañados por el capellán del equipo, Joaquín López, y recibidos por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, los futbolistas, técnicos y dirigentes blanquiazules presentaron sus plegarias y rindieron pleitesía a la Faz Divina de Jesús con arreglos florales, que fueron llevados hasta el camarín por el capitán Nico Espinosa y el presidente del club, Carlos Parodi. Todos y cada uno de ellos, además, han lucido el tradicional pin que INFORMACIÓN ofrece cada año a sus lectores peregrinos.

Nico Espinosa, el obispo Munilla y Carlos Parodi, fotografiados junto al camerín tras presentar los arreglos florales. / Alex Domínguez

La tradición, recuperada hace un lustro por Valentín Botella, que en aquel momento presidía el club, no va tanto de ruegos futbolísticos sino de compartir un testimonio de fe de todos los alicantinos. Sin embargo, era inevitable que entre las súplicas del breve oficio religioso celebrado en la capilla del monasterio se pidiera el milagro de un ascenso que se aleja a solo seis jornadas del final del campeonato y tras dos tropiezos estrepitosos.

Nico Espinosa: "Pido a la afición que crea"

A su llegada a la plaza Luis Foglietti, donde se ubica el monasterio, ha sido el capitán y alicantino Nico Espinosa el encargado de atender a los medios. "Le pedimos a la Santa Faz que en esta recta final que queda nos ayude un poquito, ahora que lo necesitamos más que nunca", ha asegurado a las puertas del templo. La petición también se hace extensiva a los seguidores blanquiazules, esos que desde la grada del Rico Pérez también pueden obrar milagros: "Pido a la afición que crea, nosotros vamos a dejarnos el máximo, vamos a pelearlo hasta el final".

Nico también fue preguntado por el estado mental del equipo después de la goleada encajada en Alcorcón y el costoso empate del pasado domingo. El capitán confía que pese a todo, el ánimo sigue intacto, y se ha centrado en el partido de este domingo ante el Sabadell. "Estamos deseando que llegue el fin de semana, estamos convencidos de que vamos a ir a Barcelona a conseguir una victoria, y no pensamos en nada más", ha señalado.

"Estamos deseando que llegue el fin de semana, estamos convencidos de que vamos a ir a Barcelona a conseguir una victoria, y no pensamos en nada más" Nico Espinosa — Capitán del Hércules

Hubo momento también para la autocrítica y confesó que en Alcorcón los herculanos estuvieron "superados" desde el comienzo del partido. "No sé si fue un problema de agresividad, de no competir al máximo", se ha cuestionado el jugador, que ha desarrollado toda su carrera vistiendo los colores blanquiazules.

Fe en el objetivo

Evidentemente, para pedir hay que tener fe. Por eso Nico es congruente y no renuncia al objetivo, que sigue siendo el ascenso, incluso a estas alturas de curso y a seis puntos de los puestos de "play-off". El extremo izquierdo del Hércules relata que les ha puesto "el ejemplo del año del ascenso" a sus compañeros de equipo y les ha insistido en una idea clave: "Jugamos nosotros y vamos a pelearlo".

Los alicantinos del Hércules Carlos Mangada, Andy Escudero, Nico Espinosa y Jorge Galvañ, todos con el pin de la Santa Faz que ofrece INFORMACIÓN. / Alex Domínguez

En el acto estuvo presente el cuerpo técnico al completo, encabezado por Beto Company y su segundo, David Vilanova, que deberá asumir la voz cantante en el banquillo este domingo debido a la expulsión recibida por el entrenador en la pasada jornada. Asimismo, a Parodi le acompañaban el vicepresidente del club, Valentín Botella, y el secretario técnico, Paco Peña.

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Por parte de la plantilla, acudieron la mayor parte de los futbolistas, con casi ninguna excepción, a un acto que por su naturaleza religiosa no es de carácter obligatorio. Es destacable que sí se presentaron todos los "nuevos" en esta tradición, los jugadores fichados esta temporada, desde Rentero, pasando por Mehdi Puch, quien profesa otra fe, y hasta el último en llegar, Fede Vico. La experiencia también fue especial, como es lógico, para los alicantinos de la plantilla: Carlos Mangada, Jorge Galvañ, Nico Espinosa y, por primera vez, Andy Escudero.