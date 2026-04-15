Nico, sobre su renovación con el Hércules: "Es cuestión de tiempo"

La renovación de Nico Espinosa es el objetivo declarado de la secretaría técnica del Hércules desde el inicio de la temporada, pero a dos meses y medio de que expire su contrato no se han producido noticias sobre el futuro del futbolista alicantino. Sin embargo, este miércoles el propio Nico ha asegurado que "es cuestión de tiempo", en declaraciones a los medios antes de la ofrenda que presentó el equipo a la Santa Faz.

"Creo que sabe todo el mundo que el Hércules es mi casa y que estoy muy contento aquí, ya veremos de aquí en adelante", ha sido la frase textual del capitán del Hércules al ser preguntado por su renovación. El canterano alicantino ha desarrollado toda su carrera en la entidad blanquiazul, y ahora se sobrepone del cambio de hacer su mejor temporada en cuanto a regularidad el pasado año, a que en este curso le cueste asentarse en el once, con una primera mitad de campeonato marcada por las lesiones.

Sin quejas por jugar en el lateral

Ante la epidemia de bajas que azota la defensa y en particular al lateral derecho, Beto Company ha llegado a situarle en los dos últimos partidos en el lateral derecho, las dos veces en sustitución del indispuesto Retu. Una posición insólita para la trayectoria de Nico, futbolista diestro que está habituado a jugar a pierna cambiada en el extremo izquierdo. Pese a todo, el capitán no se queja de este cometido: "Mientras ayude al equipo a mí me da igual, yo quiero jugar, así que en la posición que me ponga [el entrenador] yo voy a rendir".

"Creo que sabe todo el mundo que el Hércules es mi casa y que estoy muy contento aquí, ya veremos de aquí en adelante" Nico Espinosa — Capitán del Hércules

Jugar y sumar titularidades es lo que le interesa a Nico, que este curso tan solo lleva 721 minutos. Le interesará, también, hacerlo en la demarcación en la que más puede brillar, hoy ocupada por el cedido Unai Ropero.

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Negociaciones todo el año

Sobre la renovación, Paco Peña, secretario técnico del club, ya la marcó como su objetivo de este año, y lo hizo tan pronto como al cerrar el mercado de fichajes de verano. En febrero, tras el final de la ventana de invierno, Peña se reafirmó y aseguró que estaba a punto de retomar las conversaciones con los agentes del futbolista, sin que estas hayan conducido a ninguna resolución de momento.