Hércules-Sabadell, una rivalidad con historia reciente y saldo blanquiazul

El Sabadell-Hércules de este domingo es un cruce entre dos equipos centenarios y que, a pesar de ello, escribieron la mayor parte de su rivalidad en la década pasada, cuando ambos llegaron a coincidir varios años consecutivos en Segunda y en la extinta Segunda B. Su reencuentro este año en la categoría de bronce del fútbol español tuvo una primera parte en la que los arlequinados propinaron una goleada en el Rico Pérez, con expulsión herculana como desencadenante.

Esta semana los de Beto, quizás con menos argumentos futbolísticos de los que tenían en aquel primer partido del año 2026, están obligados a vencer en la Nova Creu Alta si aspiran a mantener viva la menguante llama del ascenso. En este, que será el partido número 27 entre el equipo sabadellense y el alicantino, el historial previo sigue favoreciendo al conjunto blanquiazul, que en total ha ganado 12 partidos, ha empatado en 7 y ha caído en otros 7.

Portillo recibe el balón en el Hércules 3 - Sabadell 1 de la 2012-2013 en Segunda. / Jose Navarro

Más recientemente, entre la temporada 2011-2012, en Segunda, y la 2019-2020, en Segunda B, el saldo es de 10 victorias herculanas, 2 empates y 5 triunfos para los arlequinados. En el recuerdo más cercano quedan dos duelos en los tramos finales de las temporadas 2012-2013 y 2013-2014. En ambos cursos, el Hércules luchó por la permanencia en la categoría de plata. El 17 de marzo de 2013, en la jornada 30, un Hércules 3 - Sabadell 1 fue clave para que los blanquiazules consiguiesen su objetivo.

El "tamudazo" de 2014

Sin embargo, el año siguiente la historia fue distinta. El 27 de abril de 2014, el Hércules sufrió en la Nova Creu Alta su propio "tamudazo": el veterano Raúl Tamudo marcó de cabeza en el 93 para sellar el 2-1, que en la jornada 36 significó un puntillazo para el club alicantino, entonces dirigido por Quique Hernández en la última temporada que disputó el equipo en el fútbol profesional.

La derrota (2-1) de último minuto ante el Sabadell en la jornada 36 de la 2013-2014 fue un puntillazo para el Hércules. / Álex Caparrós

Reencuentro con Coscia

Fuera de la estadística histórica, un nexo de actualidad entre la entidad del Rico Pérez y el Sabadell es el delantero argentino Agustín Coscia, quien fue traspasado desde Alicante este verano y que después del partido de enero ante el Hércules, donde no llegó a cumplir la "ley del ex", aceleró su ritmo goleador y pasó de tres a ocho tantos, que le convierten en el segundo goleador del equipo catalán y le valen para superar la cuenta personal de cualquier jugador del Hércules, donde el "pichichi" es Fran Sol con 7 goles.

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Coscia anotó por última vez la semana pasada ante el Sevilla Atlético, el de la victoria en el minuto 80. Lo hizo tras entrar desde el banquillo y después de cuatro jornadas sin ver puerta.