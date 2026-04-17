Beto huye de las excusas antes del Sabadell-Hércules: "Todavía no hemos dicho la última palabra"

Reto difícil. El Hércules encara los seis últimos partidos de la temporada regular con una primera cita en Sabadell, en el campo del segundo clasificado, con ocho futbolistas del primer equipo fuera de la lista de convocados por lesión o sanción. La parada en la Nueva Creu Alta (18:15 horas, À Punt) se antoja aún más complicada después de los últimos resultados y las malas sensaciones mostradas por el equipo alicantino, que cayó estrepitosamente en Alcorcón y la semana pasada fue incapaz de marcarle un gol al penúltimo clasificado, el Atlético Sanluqueño, en el Rico Pérez.

En estas circunstancias, Beto Company, y a pesar del clima pesimista que domina en la ciudad a propósito del cuadro blanquiazul, considera que el proyecto que tutela "aún tiene muchísimo en juego en lo que resta de temporada", en la que, a su juicio, los alicantinos "no han dicho la última palabra". "Creo que en estos seis partidos todos, yo el primero, nos jugamos mucho en lo personal, emocional y clasificatorio. Tenemos mucho que decir. Representamos un escudo, un club y una ciudad y debemos autoexigirnos al cien por cien en los estadios", ha vuelto a insistir el preparador valenciano, que no considera que el bajón experimentado en 2026 deba achacarse "a un bloqueo mental".

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación después de la jornada 32 de liga. / RFEF

Las matemáticas aún dan opciones de clasificación para el 'play-off' al Hércules, que sigue sin mirar a la parte baja de la clasificación, de la que ahora le separan cinco puntos, uno menos que de la promoción. "Será el fútbol quien nos llevará más arriba o más abajo", incidió el preparador, que recordó que los integrantes de la plantilla se están jugando en la recta final de la liga "prestigio y un contrato" e incidió en que para la SAD blanquiazul "no es lo mismo quedar décimo cuarto que sexto".

El carro de ausentes

El entrenador valenciano considera "dificilísima" la salida a Sabadell. "Vamos a asegurarnos de que tenemos que ser competitivos, ofrecer una buena imagen y rascar todo lo que podamos y más ahí". A la dificultad de medirse con el segundo clasificado fuera de casa, donde el Hércules solo ha ganado un partido en todo el curso, hay que unir la dificultad para elaborar la convocatoria, ya que son ocho los ausentes este domingo entre lesionados y sancionado. "Soy el primero que quiere tener a todos disponibles y elegir lo que queremos y no lo que podemos. Pero hay que tener capacidad para adaptarse, cero excusas. Es una oportunidad para que la gente que no está entrando tanto demuestre que es merecedora del sitio", ha enfatizado el técnico, que tendrá que dirigir el encuentro desde la grada tras ser doblemente amonestado contra el Atlético Sanluqueño.

Beto Company, en la sala de prensa del Rico Pérez, antes del Sabadell-Hércules de este domingo en la Nueva Creu Alta. / P. R.

"Hay que ser competitivos siempre, no perder fuerzas marcándose objetivos clasificatorios y no mirar más allá del partido de este fin de semana", ha deseado Company, preocupado por el elevado número de bajas, lo insólito de la situación y el efecto nocivo que provoca en el ánimo del vestuario "ver caer dos compañeros cada vez". "No es normal ver cómo cada semana caen compañeros con lesiones traumáticas. Emocionalmente te puede llegar a afectar", ha sostenido el técnico, que, pese a las circunstancias adversas que concurren en el desplazamiento a Sabadell, reiteró que su equipo se subirá al autocar con una sola motivación: "ganar los tres puntos con lo que tengamos".

Para completar la convocatoria, anunció la presencia de varios jugadores del filial. "Están haciendo una temporada magnífica y se merecen estar ahí", en referencia a Juanmi Carrillo, Endika Larrea, Guti, Pepe Traoré y el último en sumarse a la rutina del primer equipo, el delantero Hamza Abdelilah, que cubrirá el vacío que deja Alberto Toril, con molestias derivadas de una sobrecarga de trabajo en el último mes. "No vamos a exponer a ningún chaval, solo queremos que nos aporten energía, atrevimiento y fútbol", anunció el entrenador dando a entender que ninguno será titular en la nueva Creu Alta.

El debate en la portería no se cierra

Beto Company ha decidido que prefiere trabajar sin disponer de un guardameta titular, ha optado por preservar esa incertidumbre en un puesto que exige máxima confianza y máxima seguridad. La alternancia en esa posición escasea en la mayoría de equipos de todas las categorías profesionales, pero disponer de dos especialistas de alto nivel en esa demarcación le animan a no decantarse por ninguno, asó que el debate se queda abierto de aquí al final... o al menos eso se ha deducido en la sala de prensa de sus palabras.

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"Yo siempre he dicho que la rotación como método de temporada no la contemplo, ahora, como 8 o 9 partidos sí que la contemplo. Entonces, eso es lo que dije ya desde un principio cuando Sandro (Blazic) nos dio ese tan buen resultado y cuando Carlos (Abad) estaba a punto de llegar. Yo veo la rotación de porteros igual que la rotación de un jugador, o sea, nosotros vamos a contextos determinados. Yo estoy realmente contento de la actuación de Carlos Abad en el Alcorcón, ¿por qué? Porque nos salvó goles, es que nos salvó goles, que encajamos 4, no hay culpa de Carlos, no hay responsabilidad del meta. Creo que la decisión, a toro pasado, habiendo encajado 4, es buenísima, estoy totalmente convencido, ¿por qué? Porque Carlos nos aporta ciertas cosas que es mejor que Sandro en ese juego aéreo, en esa experiencia, en ese poso, en esa tranquilidad, ¿vale? El otro día (Sanluqueño) es un rival que nos aprieta mucho más alto. Entonces, en esa decisión con el juego en pies, pues Sandro es bueno, y es muy bueno en eso, pues vamos a utilizarlo, por contexto", razona el preparador del Hércules.

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"Intentamos sacar el máximo rendimiento de ello, y estoy convencido de que esas decisiones son buenas. A partir de ahí, ¿quién va a jugar esta semana o quién jugará la otra? Pues nos lo va a determinar el rendimiento de la semana y nos lo va a determinar el plan de partido que veamos conveniente. Esa es la ventaja. Entonces, yo soy consciente de que la portería es un lugar delicado. Y por eso entiendo que la rotación a una temporada vista no es un método que yo defienda. Pero en esta serie de 8 o 9 partidos, desde que Carlos está al 100%, pues creo que es una situación donde nos tenemos que sentir beneficiados más que perjudicados. Ellos son conscientes, ellos lo saben, están trabajando extraordinariamente bien, se asume y no hay ningún problema", asegura Beto Company.