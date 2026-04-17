El Hércules pierde a Toril y Ropero y viajará a Sabadell con 8 bajas

Más difícil todavía: el Hércules viajará a Sabadell este sábado sin Alberto Toril ni Unai Ropero. Los dos atacantes arrastran diferentes molestias y no podrán jugar frente al Sabadell este domingo. Con ellos asciende a ocho el número de futbolistas que tienen imposible participar en el enfrentamiento contra el segundo clasificado de la liga, el conjunto que estuvo 13 semanas consecutivas liderando la clasificación hasta el sorpaso del Eldense, nuevo capo de la categoría.

La semana de trabajo ha dejado otros dos damnificados en la lista interminable de percances físicos que está sufriendo el cuadro blanquiazul en el último tramo de la competición de manera más pronunciada. El delantero centro, jugador más valioso de la categoría en el mes de marzo, ha ido acumulando fatiga después de su debut con la camiseta del Hércules y tras pasar un largo periodo de readaptación en su regreso a España en febrero como último refuerzo invernal del proyecto que tutela Beto Company. En palabras del técnico, "es normal que estemos en esta situación con él porque le hemos forzado por necesidad y es lógico que lo acuse", advirtiendo que tiene que parar esta semana "para no perderlo definitivamente".

Alberto Toril, de espaldas, y Fede Vico, de frente, tras el varapalo del Hércules en Alcorcón (0-4). / LOF

El caso del extremo, que ha abandonado el entrenamiento en el José Rico Pérez con una bota de protección en el pie, el problema es un esguince que le ha ocasionado un lance con Nico Espinosa, según ha desvelado el propio preparador blanquiazul: "Ha sido de manera fortuita, pero el percance le va a impedir jugar esta semana y ya veremos si es posible que podamos recuperarlo para la que viene, aunque no creo que sea fácil porque el esguince parece fuerte", lamenta el técnico valenciano, sorprendido por la cadena de lesiones que padece la plantilla: "Es increíble que cada semana perdamos dos jugadores, y lo más complicado de entender es que son dolencias traumáticas la mayoría", aludiendo a lo accidental y la mala fortuna por no ser males musculares propiamente dichos, más lógicos, más comunes y más sencillos de tratar.

Unai Ropero controla el balón con el pecho durante un partido con el Hércules. / LOF

Ocho se quedan fuera de la expedición

A ellos dos hay que sumar a los tres hombres que no regresarán este curso, Oriol Soldevila, Roger Colomina, recién operado de la rodilla en Madrid, y Alejandro Sotillos, que ha optado por un tratamiento conservador pese a la gravedad de su patología ligamentosa, con el beneplácito de los servicios médicos, que consideran que puede restablecerse sin cirugía siguiendo este tratamiento no invasivo.

Tampoco estarán disponibles ni Samu Vázquez ni Jorge Galvañ. El lateral, en la última parte de su readaptación después de la rotura fibrilar que le provocó el pinchazo en la parte posterior del muslo en el Clásico contra el Murcia en Alicante, todavía no ha podido completar un entrenamiento a máxima integración y debe seguir aguardando a que cicatrice el tejido y pueda volver a competir al 100% sin riesgo de recaída. En el caso del canterano, la lesión en la clavícula le fuerza a llevar el brazo inmovilizado todavía buena parte del día, así que no está en condiciones de exponerse a salir malparado de un contacto, hombro con hombro, con un oponente en defensa o un marcador en ataque durante una carga cotidiana.

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Andy Escudero progresa con la pelota durante el partido del Hércules en el estadio de Santo Domingo. / LOF

El único que se queda fuera de la lista por un motivo no físico es Andy Escudero, que fue expulsado la semana pasada en el partido contra el Atlético Sanluqueño y deberá cumplir el partido de sanción con el que le ha castigado en Comité de Competición, que también ha impusto con un encuentro de suspensión al propio Beto Company, que fue doblemente amonestado en el mismo encuentro. El técnico seguirá el desarrollo del juego en la Nueva Creu Alta fuera del banquillo, aunque en continuo contacto con sus ayudantes.