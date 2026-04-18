Sabadell-Hércules: el más difícil todavía

Todo en contra en el presente. Lo único que favorece es el pasado, pero lo que fue ni se anuda las botas ni salta al césped. El Hércules regresa a un escenario de gusto añejo, de fútbol pretérito, de mejores días, pero lo hace obligado a rubricar el más difícil todavía. Los blanquiazules se plantan en la Nueva Creu Alta con ocho bajas, la mayoría capitales para el proyecto construido entre verano e invierno con un objetivo que ahora se vislumbra muy a lo lejos, lejísimos. Los alicantinos se enfrentan este domingo (18:15 horas), con las cámaras de À Punt y Teledeporte en directo, al segundo clasificado, al bloque de Ferran Costa, el entrenador que, sin pretenderlo, le ‘regaló’ un baño de gloria a Rubén Torrecilla.

Aquella fuga suya al Andorra en la recta final del curso 23-24 dejó al Badalona Futur, hasta ese momento líder incontestable, herido de muerte. Su desplome histórico fue clave para la remontada inédita de los blanquiazules y el ascenso a Primera RFEF que Agustín Coscia le dio al club en un Rico Pérez a rebosar en una última jornada inolvidable frente al Lleida.

Agustin Coscia celebra uno de los goles que ha marcado esta temporada con el Sabadell. / CE Sabadell FC

El Hércules se reencuentra con el delantero que le proporcionó su último gran logro, y lo hace sin una respuesta clara en el campo al poderío ofensivo que los catalanes exhiben sobre la hierba con el argentino (8 goles hasta la fecha), Rodri Escudero (9), Javi López (7) y el último en incorporarse, aquel al que tanto deseó hace dos veranos la SAD blanquiazul, Alan Godoy, que desembarcó en Sabadell en enero y, de momento, no se ha estrenado.

Convocatoria del Hércules para el encuentro de la jornada 33 en la Nueva Creu Alta de Sabadell. / HCF

Ocho ausencias notables: Oriol Soldevila, Roger Colomina, Alejandro Sotillos, Samu Vázquez, Jorge Galvañ, Alberto Toril, Unai Ropero y Andy Escudero, además de Richie Dapaah, que sería el noveno. Beto Company, al margen de desentrañar quién será su portero esta vez, deberá encontrar el modo de hacer daño al segundo clasificado, que solo ha perdido un partido en su estadio en toda la temporada, que está metido de lleno en la pelea por ganar la liga (a un punto de la cabeza que ocupa el Eldense), que ha sido líder 13 jornadas seguidas (de la 18 a la 30), que lleva instalado en zona de promoción desde la séptima y, para acabar de hacerlo aún más complicado, el equipo que ha encajado menos goles este curso, 20 en 32 jornadas habiendo anotado 44.

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El balance herculano a este respecto (35 a favor y 36 en contra) explica bien por qué uno está arriba con opciones reales de subir a Segunda División de forma directa y el otro solo está en disposición de encomendarse a una proeza para meterse en la primera eliminatoria de «play-off». Los alicantinos solo han ganado una vez fuera de casa, fue en Marbella y allí no estaba sentado en el banquillo el preparador valenciano, que fue expulsado la semana antes en Sanlúcar de Barrameda.

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Este es el único dato ‘amable’ con el que el Hércules acude a la cita en la Nueva Creu Alta, para la que se ha convocado a tres canteranos, todos con marcado perfil ofensivo: Sergio Gutiérrez ‘Guti’, Pepe Traoré y Hamza Abdelilah. Fran Sol, que no marca desde hace más de dos meses (el 6 de febrero) tendrá una nueva oportunidad de resarcirse frente al hombre a quien le ‘quitó’ el puesto. Lo dicho, el más difícil todavía...