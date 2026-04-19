Beto Company, tras el Sabadell-Hércules: "No me hubiera ido contento ni con un empate"

A un mes de finalizar la temporada, el Hércules se queda sin "play-offs". Los de Beto Company pierden 1-0 en la Nova Creu Alta contra un mal Sabadell. Por tercera jornada consecutiva, los de Company no consiguen ver puerta y con ello, se disipan las opciones de soñar con el ascenso a Segunda División: "No voy a intentar vender nada mirando hacia arriba. Los de "play-off" están ganando y nosotros no lo estamos haciendo. Así no te va a dar para nada".

Con esta derrota, el equipo blanquiazul se queda a nueve puntos de la promoción de ascenso. Con quince por jugar, las opciones blanquiazules se vuelven prácticamente nulas. Pese a ello, Company piensa que sus jugadores no se pueden dejar llevar en los partidos que quedan. "Los jugadores saben que nos jugamos mucho en el plano personal y profesional en los últimos partidos. Si no estamos a la altura de este equipo, los resultados nos los dirán", expresó el técnico blanquiazul.

Una cosa que ha caracterizado los últimos encuentros del Hércules ha sido el gran número de jugadores lesionados. Pese a ello, Beto no ha querido achacar la derrota a las bajas. "Nos faltan cosas. Ocho jugadores concretamente. Aun así, no lo meto como excusa", expresó el técnico valenciano. "La profundidad de banquillo de la que dispongo ya la sabíamos, no es una excusa. Tengo claro que los que han jugado se han dejado la piel", añadió.

Aun con la aparición de los más jóvenes, Company no ha tenido otro remedio que colocar a futbolistas fuera de posición. El elegido en esta ocasión ha sido Nico Espinosa. El extremo ha retrasado su posición hasta el lateral, cosa que ha gustado a su entrenador. "Me voy contento por la predisposición de Nico. Desde el primer día de la semana se le dijo que había esa posibilidad. Es de nuestras principales amenazas ofensivas y sabía a lo que jugaba", afirmó. Sin embargo, su actuación se vio manchada debido a que el gol rival llegó desde su banda. Aun así, Beto no quiso reprochárselo: "La jugada del gol no es imputable y no me voy a lamentar por eso. Le he felicitado, pero sabíamos que un balón a la espalda podía hacernos daño".

Pese al resultado, Company piensa que su equipo ha mostrado un buen nivel defensivo. "El partido se ha definido por las dinámicas. Ha estado igualadísimo, con pocas ocasiones por ambos lados. Al final se ha decidido porque un equipo llega bien y el otro en mala racha", expresó el técnico. "A nivel defensivo hemos estado bien organizados, dejando casi sin ocasiones a uno de los mejores de la liga", añadió.

Aun con esos elogios, Company reconoció que un resultado así nunca le dejará satisfecho. "Soy la persona más autoexigente de la provincia de Alicante. No me iría contento ni con un empate. Somos el Hércules y tenemos que ganar todos los partidos", declaró. "Se ha producido el partido cerrado que esperábamos y tenía la sensación de que el primero que aprovechase un error se lo iba a llevar. Así ha sido", concluyó.