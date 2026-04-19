Desastre en la Nova Creu Alta
Un Hércules completamente impasible cae en Sabadell y se aleja aún más de los puestos de ascenso
El Hércules visitaba Sabadell para enfrentarse al segundo clasificado de la categoría en un partido muy complicado a priori. Los alicantinos salían con un once marcado por las bajas: Blazic, Nico, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez, Calavera, Ben Hamed, Mehdi, Jeremy, Guti y Fran Sol.
La primera parte del Hércules no ha sido mala pero ha sido pobre. Una buena labor en la parcela defensiva no ha sido compensada en lo ofensivo, donde el Hércules sigue mostrándose débil jornada tras jornada. A pesar de ello, han logrado mantener el empate para el descanso.
La segunda parte ha comenzado con un temprano gol del Sabadell y, a partir de ahí, se ha vuelto a ver al Hércules de las últimas jornadas, sin ningún tipo de capacidad de reacción, regalando la segunda mitad y por ende, el partido.
Nueva derrota de un Hércules que se ha paseado por la Nova Creu Alta y se aleja cada vez más del playoff.
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