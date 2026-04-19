Sabadell-Hércules: un partido para todos los públicos

Partidazo para cerrar la jornada 33 en un escenario clásico, la Nueva Creu Alta, donde el Hércules solo ha ganado 4 de las 19 veces que lo ha visitado, la última en 2020 gracias a los tantos del griego Vergos y del santapolero Pedro Torres (1-2). Un duelo clave para las aspiraciones de ambos a falta de seis jornadas para el desenlace.

Los alicantinos se juegan seguir agarrados a la hipérbole de alcanzar los puestos de promoción en un año muy irregular a domicilio y los barceloneses mantener el pulso y, quién sabe, asaltar de nuevo el liderato porque a la misma hora, en el Nuevo Pepico Amat, el Eldense, ahora en lo más alta, recibe al Cartagena en otro pulso duro para ambos.

Todos los horarios y emisiones de los partidos que se juegan este domingo en Primera RFEF. / RFEF

El Hércules visita la ciudad natal de Roger Colomina, que esta semana ha cumplido 28 años, a siete puntos de la zona de "play-off", que pueden ser nueve si el Villarreal supera al Alcorcón en Santo Domingo, lo que da una idea de la relevancia del enfrentamiento en Sabadell, que por eso se ha convertido en un atractivo para las televisiones que cubren la tercera categoría del fútbol nacional.

El encuentro, que arranca a las 18:15 horas, se podrá ver en directo, gratis, sin necesidad de suscripciones, tanto a nivel autonómico como en el resto del territorio nacional. Es la primera vez que sucede esta temporada. À Punt y Teledeporte ofrecerán a la vez, cada uno en su canal, tanto de TDT como en sus respectivos canales de streaming, rtveplay como en la web de la cadena pública de la Comunidad, de modo que todo el que esté interesado puede seguir el Sabadell-Hércules en directo, esté donde esté.

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El duelo en la Nueva Creu Alta, además, también será retransmitido por lo que la RFEF ha denominado Canal Lineal, que integra a todos estos operadores: Movistar +, Orange TV, Digi, LaLiga+, FC Play, Euskatel, Más Móvil, R, Zapi y Telecable.