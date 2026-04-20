El Hércules no avanza: está peor ahora que hace un año

No hay forma de avanzar. Ni queriendo. Ni acertando en el mercado invernal. Ni apostando por un entrenador diametralmente opuesto... en teoría. El Hércules actual está peor que el de hace justo un año, con la salvedad de que aquel de Rubén Torrecilla se agarraba a su condición de recién ascendido para justificar su poco protagonismo competitivo en la nueva categoría. Y eso que a estas alturas de temporada acumulaba dos derrotas más: 13, las cuatro últimas consecutivas en el desenlace del campeonato.

Los alicantinos se plantan en las últimas cinco jornadas de liga en la undécima posición, una más abajo que el ejercicio anterior, a nueve puntos de la zona de promoción de ascenso quedando 15 por disputarse, y a 5 de los puestos de descenso. En todo empeora el proyecto que actualmente tutela el recién renovado Beto Company, que está a un solo tropiezo más de igualar los sufridos por su predecesor en el banquillo. El paso a 2026 se le ha atragantado al técnico valenciano, que no ha encontrado antídoto sobre el césped para paliar el efecto nocivo que han provocado las numerosas bajas entre lesionados y sancionados, ocho en la última visita a Sabadell.

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación después de la jornada 33. / RFEF

El undécimo batacazo de la temporada, encajado en la Nova Creu Alta en otro encuentro timorato, uno más sin probar la eficacia del portero rival, reabre una herida social que siempre se cierra en falso porque no hay continuidad, porque a cada logro le siguen mucho tiempo de ruina y fealdad, de ausencia de objetivos nobles, de travesía por la mediocridad.

Tres partidos sin marcar

En su camino hacia la nada, en vez de enlazar triunfos —algo que aún no ha conseguido el remplazo de Torrecilla—, ha sido capaz de encadenar tres jornadas sin marcar, tres y media si el conteo arranca tras el último tanto celebrado, el 2-0, obra de Toril frente al Marbella, antes del descanso en la jornada 30. Desde ahí, nada. Ni cerca. Goleada sonrojante en Alcorcón (4-0) sin asomarse al área, empate a cero con el Sanluqueño en Alicante, que ya tenía pie y medio en Segunda RFEF entonces, y naufragio ofensivo ante un Sabadell rígido, entumecido por la obligación de no fallar ante su público para ser líder, algo que logró unos pocos minutos, los que tardó el Eldense en consumar su remontada frente al Cartagena en el tiempo de prolongación.

La notable involución experimentada por el Hércules tras el parón de Navidad no es sostenible... ni defendible: 19 puntos sumados en 16 partidos, con más derrotas (5) que victorias (4). Con esos números cuesta creer en milagros sin resultar un lunático. Es un drama sustentado en un coeficiente realizador terrible desde las vacaciones invernales: 16 goles a favor y 20 en contra. No hay manera de avanzar con esos registros, que son más propios de equipos que aspiran a no perder la categoría.

Las matemáticas lo permiten, la historia no

En el seno de la entidad, y mucho menos dentro del vestuario, no debería haber nadie que no esgrimiera el factor matemático para evitar dejarse ir y protagonizar un último tramo de competición lesivo para los intereses individuales y colectivos. La distancia se antoja insalvable. Nueve puntos con respecto a la promoción de ascenso con 15 puntos aún por disputarse. Sumar cinco victorias consecutivas seguro que serviría para sellar el objetivo, pero, visto lo visto, y viniendo de donde se viene, es harto improbable certificar esa proeza en un curso en que se ha sido incapaz de encadenar dos triunfos en más de vuelta y media.

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Beto Company posa después de anunciarse su renovación hasta junio de 2027 como entrenador del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

Tampoco la historia de esta reciente categoría lo avala. En las cuatro ediciones que se han completado hasta la fecha, ningún equipo que estuviera undécimo en la jornada 33 se ha colado entre los cinco primeros al final en la 38. Ni siquiera se han quedado cerca. El que más, el Nàstic, en la 22-23, que fue capaz de acumular 10 puntos en este tramo final, lo que le valió para finalizar octavo la liga. El Algeciras, el curso pasado. Con los mismos puntos que el Hércules ahora (44), solo escaló dos posiciones y finalizó noveno (con 52). Los otros dos casos son terribles. Tanto el San Fernando (21-22) como el Intercity (23-24), cayeron de la undécima a la decimoquinta plaza, es decir se quedaron al límite del descenso. Restan cinco fechas, la primera, frente al Teruel, este domingo, a las 16 horas.