Marcos Mendes, ex delantero del Hércules, héroe de un ascenso por tercera vez

La polémica está servida... pero la celebración también. Marcos Mendes consiguió el domingo su tercer ascenso a Primera RFEF. Lo hizo siendo protagonista, con un tanto suyo en el minuto 68 que abrió el marcador en el día más importante que ha vivido el icónico Narcís Sala en la última década. Todo estaba preparado para la fiesta en el barrio de Barcelona y el exdalantero del Hércules no faltó a su cita con la historia.

El bisauguineano anotó su duodécimo gol de la temporada y con ello facilitó el salto de su equipo a la tercera categoría nacional. Lo celebró con sus saltos mortales después de rematar un envío al área que cazó con la pierna izquierda para hacer estallar de júbilo a una grada que se acerca al fútbol profesional de la mano del empresario japonés, Taito Suzuki, que se convirtió en el máximo accionista en 2024.

Marcos Mendes protege el balón durante un partido con el Sant Andreu esta temporada. / Sant Andreu

Marcos Mendes ya fue capital en los ascensos del Tarazona (12 goles) en la 2022-2023 y del Hércules, la temporada siguiente con trece tantos, incluidos los logrados en la recta final del curso que propulsó al equipo de Rubén Torrecilla en un desenlace inédito. Ahora, con el Sant Andreu, lo consigue cuando todavía faltan dos jornadas para el final del curso y en la víspera de la visita al Collao, para medirse con el Alcoyano este domingo, a las 12 del mediodía, una cita crucial para los alicantinos, que ahora con cuartos, con dos puntos de ventaja sobre el sexto, el Reus, precisamente el rival al que se impuso el campeón de liga el domingo para rubricar su logro en casa.

Máximo goleador

El bisauguineano, como en sus dos hitos deportivos anteriores en Segunda RFEF, ha vuelto a ser el máximo goleador de su equipo que, de momento, sostiene que no se moverá de su estadio la campaña próxima a pesar de que uno de los requisitos para certificar la inscripción es la tenencia de un estadio para disputar los encuentros como local con un terreno de juego de césped natural.

Eso no ocurre en el Narcís Salas, que tendría hasta finales de agosto para sustituir la superficie sintética actual por hierba fresca. La Federación reserva un plazo de gracia para los clubes modestos que necesiten más margen para adaptarse a esta situación. Ya ocurrió esta misma campaña con su vecino Europa, que finalmente tuvo que desplazarse a Can Dragó para no ser expulsado de la liga tras el parón de Navidad. El Hércules fue el primero en medirse con el conjunto del barrio de Gràcia en su nuevo emplazamiento.

"No nos vamos a mover del Narcís Sala, no iremos a Can Dragó", aseguró nada más consumarse el ascenso Miguel Camino, presidente institucional de la entidad sostenida con capital nipón. También definió la Primera RFEF como "un río de cocodrilos para subir a Segunda División", aludiendo a la dificultad de mantenerse la campaña próxima sin pasar apuros.

El equipo del barrio de Sant Andreu de Palomar, fundado en 1909, dispone de un estadio con asientos para más de 6.000 espectadores, pero, desde hace años, juega sobre moqueta para rebajar los gastos de mantenimiento de un recinto que también alberga al fútbol base. Los responsables ya han solicitado ayuda al Ayuntamiento de Barcelona para que les facilite la transformación del terreno de juego y no se vean obligados a seguir los pasos del CE Europa, que acabó abandonando Nou Sardenya en enero al no ser capaz de completar el cambio de superficie.

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Pancarta exhibida en el Narcís Salas dejando claro que el equipo seguirá jugando allí en Primera RFEF. / Sant Andreu

El grupo 3 de Segunda Federación ya tiene campeón, uno liderado por el exherculano Marcos Mendes que ha sido capaz de certificar el paso a la antesala del fútbol profesional la misma semana que su entrenador, Natxo González, el artífice de la obra, el técnico que ha enlazado 9 victorias seguidas y ha dado un segundo ascenso al Sant Andreu, sufrió un infarto que le ha tenido ingresado en la UCI varios días. Bú, que así llaman sus amigos y compañeros al delantero bisauguineano, dedicó la victoria histórica cimentada con su tanto al técnico vasco, que evoluciona favorablemente, pero continúa sin recibir el alta. Mendes dispone de otra oportunidad para romper la barrera que le impide trasladar su buen rendimiento un peldaño má arriba, de seguir haciendo historia un paso más cerca de la Segunda División.