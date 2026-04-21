El Hércules abre expediente a Richie Dapaah tras dar positivo en un accidente de tráfico

Richie Dapaah no tiene suerte. El futbolista, que lleva más de un año sin poder ejercitarse con el Hércules, y acaba contrato el próximo 30 de junio, está pendiente de volver a pasar por el quirófano de nuevo para acabar de solventar sus problemas en el tendón rotuliano. El atacante, que cumplió 24 años el pasado enero, arrastra molestias en la articulación desde que fue intervenido y todavía no ha podido participar en ninguna sesión de trabajo con el grupo esta temporada, por eso no dispone de ficha federativa. Sin embargo, como profesional con contrato en vigor en el Hércules, está sujeto al Régimen de Reglamento Interno del club.

El extremo zaragozano se vio involucrado en un accidente de tráfico el pasado sábado. Fue muy cerca d su residencia en la Playa de San Juan, concretamente en la avenida Pintor Pérez Gil. Y aunque su coche apenas sufrió daños después de recibir un impacto lateral en la parte de atrás de su vehículo, sí que hubo de intervenir la Policía porque otros automóviles se vieron afectados por una colisión múltiple. Según ha contado Dapaah a los responsables de la SAD blanquiazul y a su dirección deportiva, los hechos se produjeron a primera hora de la tarde, cuando él, que no viaja con el equipo porque está de baja, se disponía a regresar a casa después de compartir una comida con varios amigos.

Richie Dapaah, posa en el monasterio de la Santa Faz con una feligresa junto a Javi Jiménez y Ropero. / ALEX DOMINGUEZ

El jugador relata que se encontraba perfectamente para conducir y que no se percató de nada porque fue a él a quien golpearon por detrás, un choque leve que no le hizo perder el control de la máquina, pero que sí le obligó a parar en la calzada al no ser el único conductor dañado por el causante del accidente, que iba justo detrás de él y acabó colisionando con otros coches. El percance afectó, incluso, a automóviles estacionados en la acera.

Cuando los agentes acudieron para redactar el atestado y dar parte, el delantero del Hércules fue sometido al control de alcoholemia pertinente. Según el futbolista, su tasa superó muy poco el límite, apenas unas centésimas, sostiene Dapaah, que ahora deberá presentar el atestado policial al Hércules para que este, que ya le ha abierto expediente, pueda resolverlo y aplicarle el castigo correspondiente al jugador, pendiente de fecha para su segunda cirugía de rodilla, la que debería ser la definitiva.

Posible multa de más de 3.000 euros

Todos los jugadores están obligados a conocer el código disciplinario, se les impone por contrato. Este prevé tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Dar positivo en un control de alcoholemia se engloba en las dos segundas. Una vez conocida la versión del jugador, los servicios jurídicos la cotejarán con el atestado policial, que únicamente puede solicitar el afectado, para aplicarle el castigo correspondiente, que puede implicar suspensión de empleo y sueldo y una multa de hasta 3.546,78 €, según grados, con el límite de la cuadragésima parte (1/40) de la retribución anual pactada, si es considerada una falta grave.

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Richie Dapaah, durante una sesión de recuperación al margen del grupo meses después de su primera operación de rodilla. / Jose Navarro

En el grado máximo, Richie Dapaah, que finaliza su vínculo laboral en junio y todo hace indicar que no recibirá oferta de renovación, puede ser despedido de manera inmediata, aunque tras oír las explicaciones del jugador está vía parece descartada si su palabra se confirma. El atacante firmó el atestado policial sin objeciones. Hace una semana, formó parte de la comitiva que protagonizó la ofrenda de flores a la Santa Faz porque se le sigue considerando uno más del equipo. En caso de que no se prorrogue su vínculo, como todo hace presagiar, el Hércules le facilitará la recuperación de esta segunda intervención poniendo a su disposición instalaciones y redaptadores si él lo estima oportuno con independencia de cómo se cierre el expediente incoado al atacante blanquiazul.