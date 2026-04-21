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Hércules CF | Nuevo horario

El Hércules-Ibiza se jugará en sábado

El club blanquiazul ya conoce el día y la hora de su penúltimo partido de la temporada en el Rico Pérez

Javi Jiménez ayuda a estirar a Nacho González, en el partido de ida.

Javi Jiménez ayuda a estirar a Nacho González, en el partido de ida. / LOF

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Nuevo horario para el Hércules, el penúltimo en el Rico Pérez en la temporada 2025-2026. La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial este miércoles el orden de los partidos de la jornada 36 en Primera Federación, la última que se disputará en horarios diferentes, ya que las dos últimas semanas se jugarán en una fecha y hora unificada.

Horarios de la jornada 36 en el grupo 2 de la Primera Federación.

Horarios de la jornada 36 en el grupo 2 de la Primera Federación. / RFEF

El equipo de Beto Company recibirá el sábado 9 de mayo, a partir de las 16:15 horas, al Ibiza en el Rico Pérez. Será un duelo parejo, de dos equipos que aspiraban a luchar por el ascenso a principio de temporada... pero que terminarán el curso mirando hacia abajo.

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Antes de recibir al Ibiza, el Hércules jugará este domingo (16 horas) frente al Teruel de Vicente Parras, en la jornada 34, y visitará la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza el domingo 3 de mayo (12 horas), casa del Villarreal B, cuarto clasificado.

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