El Hércules recupera su banda derecha titular

Cinco semanas y un imposible: ganar todos los partidos que restan. Es la única posibilidad de albergar una mínima esperanza de que el Hércules acabe el curso pisando zona de promoción de ascenso. No hay otra cuenta que hacer por más que las matemáticas abran algo más el margen. Para el de este domingo, frente al Teruel, Beto Company recupera por entero su banda derecha titular, el motor ofensivo de los blanquiazules, que cargan la mayor parte de sus ataques productivos por ese flanco.

Después de un mes largo de ausencia, Samu Vázquez regresa al equipo para ocupar un espacio que, desde que él cayó en el duelo de rivalidad frente al Real Murcia, ha sido un quebradero de cabeza para el entrenador, que vio como sus posibles sustitutos naturales, Jorge Galvañ y Alejandro Sotillos, seguían su mismo camino, el primero por una lesión de clavícula y el segundo por una rotura de ligamentos en la rodilla.

Samu Vázquez pugna con Pedro Benito en la banda durante el clásico en la Nueva Condomina. / ALEX DOMINGUEZ

El defensa de Albacete no pudo acabar el clásico frente al cuadro grana en el Rico Pérez por una rotura fibrilar después de notar un pinchazo en la parte posterior del muslo que le ha tenido sin poder competir cinco semanas. Sin el manchego en el campo, el Hércules solo ha logrado ganar un encuentro, al Marbella en casa tras la expulsión de Alberto Escassi, ha perdido tres (Betis B, Alcorcón y Sabadell) y ha salvado un punto en la visita a Alicante del cuasi descendido Atlético Sanluqueño.

Samu está plenamente restablecido y trabaja al cien por cien ya integrado en el grupo, de modo que si no sucede nada extraño o sufre percance alguno, será titular este domingo para el enfrentamiento con el bloque que entrena Vicente Parras, que arranca a las 16 horas. El zaguero se antoja capital para la recomposición del juego del Hércules, que ha perdido solidez, profundidad y desborde desde que el lateral diestro se ha quedado huérfano de especialistas.

El plan es completo

También formará en la alineación titular Andy Escudero una vez cumplida la sanción por su expulsión en el empate con el plantel de Sanlúcar de Barrameda. Eso supone que Beto vuelve a disponer de la única manera de que el carril derecho resulte eficaz, porque la presencia en el campo del albaceteño hace más útiles y más visibles las cualidades del hijo de Paquito. Si Samu profundiza y llega a línea de fondo, el centrocampista puede jugar más por dentro, liberarse de esa tarea, para la que le falta velocidad, y puede dar pases tanto en acción ofensiva como a balón parado. La suma de los dos es uno de los clavos a los que se agarra el club para soñar con un cambio de rumbo que permita cerrar el curso en buena dinámica.

Andy escudero besa el escudo del Hércules en la celebración de su único gol como blanquiazul. / ALEX DOMINGUEZ

El otro futbolista que apunta a volver es Unai Ropero, aunque en este caso no se trata de un regreso seguro. El atacante vitoriano, que se perdió el viaje a Sabadell por el esguince que sufrió en el tobillo después de un lance fortuito con Nico Espinosa en el entrenamiento del pasado viernes, ha evolucionado bien y los fisioterapeutas son optimistas con la opción de que llegue al domingo en condiciones de participar en el partido, clave para poner freno a una deriva perniciosa que en 2026 parece no tener fin.

Toril continúa con molestias en la rodilla

Pero la felicidad nunca es completa en el Hércules. Las probabilidades de que el jugador más valioso del mes de marzo en Primera RFEF pueda reaparecer contra el Teruel no son altas. No está descartado, pero las sensaciones no son buenas. La sobrecarga de trabajo y minutos después de un largo periodo de inacción (y molestias articulares) han provocado que se reactive el dolor que nota en la rodilla y que le impide moverse con soltura. Sin él, está demostrado que la capacidad realizadora mengua. Fran Sol no festeja un gol desde hace dos meses y no marca en acción de juego desde antes del parón de navidad.

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Fran Sol no llega a rematar delante del guardameta argentino Gazzaniga, en la Nueva Condomina. / ALEX DOMINGUEZ

El alta de Ropero abriría la opción de recuperar al jugador cedido por el Alavés como referencia en punta, que ha funcionado mejor que la apuesta por el 'nueve' de Vicálvaro, que está atravesando un momento de sequía y desconfianza muy pronunciado. Todo lo que no sea ganar en casa esta jornada abrirá la puerta una situación que, de momento, nadie contempla: mirar a la parte baja de la clasificación, que ahora está a cinco puntos, más próxima que la zona de promoción, de la que le separan nueve a falta de cinco fechas para la conclusión de la liga regular. Con la banda derecha recompuesta, Nico Espinosa retomaría su espacio en la izquierda, algo que le ayudaría más a reencontrarse consigo mismo.