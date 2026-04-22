Guti, Hamza y Pepe Traoré: el Hércules abre paso al filial

El Hércules dejó en Sabadell una imagen inédita en su historia reciente de Primera RFEF: tres futbolistas del filial con minutos en un partido del primer equipo. La cita de la Nova Creu Alta confirmó la falta de profundidad de plantilla en el tramo más delicado del curso, situación que obligó a Beto a abrir la puerta a la cantera. Guti fue titular por primera vez, mientras que Pepe Traoré y Hamza debutaron con el primer equipo.

El caso más visible fue el de Guti, que ya había aparecido este curso en dinámica del primer plantel, pero siempre desde un papel secundario. Su debut llegó en febrero y su presencia en Sabadell ha sido su salto a ser solución desde el inicio. En Primera RFEF suma 8 partidos y 193 minutos, y la titularidad en la Nova Creu Alta fue la primera de la temporada.

Pepe Traoré se desmarca durante un entrenamiento con el primer equipo, en el José Rico Pérez. / HCF / Álvaro Egea

En el Hércules B, Guti ha firmado una temporada de 20 partidos, 1.236 minutos y 5 goles. Pepe Traoré, a quien Beto hizo entrar por Jeremy, ha participado todavía más en el segundo equipo con 28 partidos, 2.163 minutos y 4 goles. Y Hamza, delantero centro, ha sido el más anotador, con 27 encuentros, 1.703 minutos y 8 goles.

Hijos de la necesidad

Estos tres jugadores, importantes para el filial, han tenido que dar respuesta a una primera plantilla exigida por las bajas, pues en ataque no estaban disponibles Toril ni Ropero (por razones físicas) ni Andy (por sanción), mientras que Nico fue alineado en el lateral derecho.

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Llamativo fue, por otra parte, que mientras los tres hombres del filial dispusieron de minutos, Antonio Aranda no jugó. Fueron, junto a Retu y el portero Carlos Abad, los únicos en no pisar el césped de esta pequeña convocatoria de 19 efectivos.