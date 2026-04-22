El Hércules encara el final de curso sin grada de animación y sin acuerdo para su regreso

Van dos meses, y contando, desde que el Rico Pérez se quedó sin grada de animación. Todo apunta, además, a que el silencio en el templo herculano no se solucionará a tiempo para los tres partidos en casa que quedan por disputarse esta temporada.

Los sucesos a la entrada del Hércules-Antequera del pasado 15 de febrero, cuando los registros policiales retrasaron en media hora la entrada de los aficionados de la grada de animación, fueron la gota que colmó el vaso de los conflictos entre las tres peñas que conformaban la desaparecida tribuna.

Aquel día los aficionados se dispusieron a ingresar por la puerta 7 después de participar en una protesta contra la directiva del club, y aunque la manifestación se saldó sin violencia, 33 de ellos fueron identificados por la Policía. Un día después, Curva Sur, una de las tres peñas integrantes de la grada, anunció que dejaban la animación.

Sin alternativa

Dos meses y una semana después, no se vislumbra una alternativa clara para devolver los cánticos y el aliento al Rico Pérez. Desde Curva Sur aseguran que "no hay ni ha habido" contactos con el club para retomar sus asientos. Tampoco quieren, regresar, aseguran desde esta asociación de aficionados, donde el principal problema que acusan es que el 80 % de ellos están sancionados por la Comisión Antiviolencia, circunstancia que incluso les llevó a abrir una recaudación de fondos para ayudarse a pagar las multas.

Este mismo curso, ya hubo un desencuentro importante entre las peñas y el Hércules, cuando el pasado 22 de noviembre, coincidiendo con la visita a Alicante del Betis B, la Policía levantó más de una veintena de actas. Dos semanas después, y tras un diálogo con la entidad deportiva, tres de las cuatro peñas que hasta ese momento ocupaban la grada de animación volvieron al estadio, quedando fuera Renacer Blanquiazul.

El Hércules afirma que está "en conversaciones permanentes", y que pese a no haber encontrado una solución han "hablado con varios sectores de la afición durante estos meses"

El escenario esta vez es distinto, y una razón está en el enfoque asumido por parte del club, menos conciliador con las peñas. El Hércules afirma que está "en conversaciones permanentes", y que pese a no haber encontrado una solución han "hablado con varios sectores de la afición durante estos meses", sin especificar con qué colectivos de la masa social mantienen tales conversaciones.

En contrapartida, la Federación de Peñas Herculanas sostiene que no se ha logrado entablar un diálogo con el club, pese a un par de intentos de aproximación.

La Federación de Peñas Herculanas sostiene que no se ha logrado entablar un diálogo con el club, pese a un par de intentos de aproximación de ambas partes

El primero tuvo lugar antes del Hércules-Eldense. Se trató de una reunión a propuesta del club a la que se invitó a todas las peñas en la sede de la federación. En ella, el publicista y herculano Pedro Picatoste presentó, sin éxito, una idea para animar desde todas las localidades del estadio en los últimos diez minutos de partido. La manzana de la discordia fue, otra vez, la posibilidad de que se produjeran cánticos de protesta.

El intento de Hércules Fans

Aquel derbi provincial fue el primer partido en casa sin tribuna de animación y, por momentos, el aliento del desplazamiento eldense se adueñó de la acústica del estadio. A los diez días de ello, y en la previa de la visita del Real Murcia a Alicante, se presentó de la noche a la mañana, y con el beneplácito y altavoz del club, una nueva propuesta llamada Hércules Fans.

No tenía más aval que el nombre de su presidente, y según establecía su texto fundacional, su intención era abrir la zona de animación a todos los seguidores blanquiazules y no solo a una u otra peña, como ha sido hasta ahora.

Quienes estaban detrás de la infructuosa Hércules Fans aseguran hoy que no han tenido más contacto con la entidad deportiva

Sin embargo, el rechazo que levantó entre amplios sectores de la afición esta nueva grada, que no contó en su formulación con ninguna peña ni recabó ningún apoyo entre la masa social, acabó ocasionando que solo un día después se disolviera Hércules Fans. Quienes estaban detrás de este proyecto aseguran hoy que no han tenido más contacto con la entidad deportiva.

A la espera de una reunión

Más recientemente, a principios de abril, el segundo intento de acercamiento partió de la propia Federación de Peñas, que planteó al club organizar una reunión con todas las asociaciones de aficionados para acercar posturas. A pesar de mostrar receptividad en un primer momento, esa reunión hasta ahora no se ha producido.

Imagen de la grada del Rico Pérez durante el Hércules-Eldense / Héctor Fuentes

Por tanto, se desconoce quiénes son los interlocutores del Hércules en esas "conversaciones permanentes" para recuperar la animación en el Rico Pérez. Ni los antiguos inquilinos de la grada, ni la mayor asociación de herculanos tienen constancia de ello. Sencillamente no se les ha llamado.

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Entretanto, a nivel deportivo el equipo llega a los cinco últimos encuentros, tres de ellos en casa, con el cartucho de la ilusión completamente vacío, con el "play-off" a la quimera matemática de nueve puntos de distancia. Este domingo, el Teruel de Vicente Parras vendrá a un campo silencioso, donde ningún cántico despertará a los jugadores y a los aficionados del decaimiento anímico que está significando este final de temporada.