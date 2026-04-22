El Hércules se queda sin goles
El equipo de Beto encadena por primera vez tres jornadas sin marcar y desploma sus registros ofensivos en el tramo decisivo del curso
Al Hércules se le acabaron los goles en el peor momento posible. La derrota en Sabadell (1-0) completó una secuencia de tres jornadas consecutivas sin marcar que no se había dado hasta ahora en toda la temporada: el 4-0 en Alcorcón, el 0-0 ante el Atlético Sanluqueño en el Rico Pérez y el 1-0 de la Nova Creu Alta han dejado al equipo de Beto en un apagón ofensivo inédito.
Lo más preocupante para los blanquiazules no son solo los tres partidos a cero, sino la forma en la que se ha ido vaciando su producción ofensiva. La sequía goleadora no es fruto de los caprichos del balón. En este último tramo, el Hércules ha firmado solo 14 remates, 5 tiros a puerta y ningún gol en más de 270 minutos de juego.
Menos de cinco remates por partido
En los tres partidos previos —contra Real Murcia, Betis Deportivo y Marbella—, el equipo alicantino había acumulado 34 tiros, 14 de ellos entre palos, y cinco tantos. La caída es muy visible: de 11,3 disparos de media por partido a 4,7; de 4,7 tiros a puerta a 1,7; de 1,67 goles por encuentro a ninguno.
Ante el Marbella, en casa y con un hombre más durante casi todo el encuentro, el Hércules llegó a rematar 17 veces; en los tres partidos siguientes juntos, solo 14.
El equipo ha dejado de generar peligro, y fuera de casa, más. En la visita a Alcorcón tan solo hubo un tiro a puerta. En Sabadell la cuenta se quedó en cero tiros a puerta. La sensación es que el equipo no solo ha perdido pegada, sino también claridad para pisar área y continuidad para sostener ataques largos.
El apagón de Toril
En el tramo anterior a la sequía, Alberto Toril fue autor de cuatro de los cinco tantos del equipo, con un doblete ante el Real Murcia, otro gol frente al Betis Deportivo y uno más en la victoria sobre el Marbella, en la que Andy Escudero aportó el otro tanto.
Sin embargo, en los tres últimos partidos Toril apagó su producción goleadora, y ningún otro jugador ha podido compensarla. En el último encuentro, en Sabadell, el mallorquin causó baja y Fran Sol, su competidor en la posición, tampoco supo aprovechar la titularidad, por lo que terminó siendo sustituido al minuto 75 por Hamza, jugador del filial.
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