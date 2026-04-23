Beto se juega más que tres puntos en el Hércules-Teruel

Podría haber sido un duelo decisivo para el "play-off", pero la debacle del Hércules ha deparado otro destino para la visita del Teruel de Vicente Parras al Rico Pérez por la jornada 33 del campeonato. Con la promoción a nueve puntos, y solo quince en disputa, Beto ya ha tenido que rebajar los objetivos, pues como dijo antes de viajar a Sabadell, en el club alicantino "no es lo mismo quedar decimocuarto que sexto".

Con la constante del pésimo desempeño fuera de casa, el preparador valenciano no puede permitirse otro tropiezo en el Rico Pérez después del gravoso empate a cero que protagonizó el equipo hace dos semanas contra el vicecolista. Pero la dificultad justamente radica en que, esta vez, el rival no será el Atlético Sanluqueño, cuasi descendido, sino uno de los equipos revelación de la temporada, todavía con una última posibilidad de aferrarse a la pelea del "play-off", y dirigido por un entrenador que, en un histórico de cinco partidos, nunca ha perdido ante el conjunto blanquiazul.

Un partido sin margen de error

"Si no estamos a la altura, no mereceremos estar aquí el año que viene", aseveró el técnico herculano tras la derrota en Sabadell. Sabe que pese a su reciente renovación, si no revierte la caída en barrena que atraviesa el equipo a nivel competitivo y culmina la temporada con mejores sensaciones, su continuidad está en entredicho. "Nos jugamos mucho todos de aquí hasta el final de la temporada", avisó Beto en la previa de la última jornada.

El cambio en el nivel competitivo tendrá que venir del técnico, de la idea que consiga contagiar a los futbolistas

Este domingo el técnico recuperará a una pieza clave, al lateral derecho Samu Vázquez. Su baja ha convertido ese flanco en el punto débil de la defensa herculana, defendido por hombres fuera de posición: primero el lateral izquierdo Retu, luego por el central Bolo y finalmente por el extremo izquierdo Nico Espinosa. Más allá de Samu, y del regreso tras sanción de Andy, Beto no espera recuperar más efectivos que mejoren ostensiblemente al equipo. El cambio en el nivel competitivo tendrá que venir de él, de la idea que consiga contagiar a los futbolistas, pues no habrá un deus ex machina futbolístico que le salve.

La respuesta del equipo

El discurso de Beto, tan aplaudido en sus dos primeros meses por huir de las excusas y aspirar al más alto nivel de juego, no ha cambiado, pero sí se ha desgastado ante la acumulación de partidos en los que lo visto en el campo dista mucho de lo prometido por el entrenador. Las palabras suenan tan repetitivas como los resultados insuficientes, aunque lo peor no es lo que pone el marcador, muchas veces caprichoso, sino que ha habido partidos de absoluta renuncia, como el de Alcorcón, o sin tiros a puerta, como el de Sabadell.

La plantilla tendrá que recalibrar su motivación y luchar por el menos claro objetivo de una sexta, séptima u octava plaza en la clasificación. No darlo todo por perdido, y con buenas actuaciones postularse para la continuidad en el proyecto blanquiazul, o elevar el cartel para un traspaso en verano. En la intensidad y hambre que se vea la tarde de este domingo estará la respuesta a si el entrenador consiguió convencer de ello a sus hombres.