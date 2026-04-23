De la casi remontada del Juvenil A a la salvación virtual del filial: así va el fin de curso de la cantera del Hércules

La de este fin de semana puede ser la última jornada con objetivos en juego para el filial y el Juvenil A, los dos principales equipos de la cantera del Hércules. Las situaciones de ambas secciones, dirigidas respectivamente por Roberto Campillo y Dani Palao, es opuesta. El "B" puede sellar, con una victoria o incluso un empate (si el Alzira pierde su respectivo encuentro) su permanencia matemática en Tercera RFEF. Los juveniles, por su parte, pueden ver confirmado su descenso de la División de Honor si no ganan, independientemente de lo que hagan sus rivales directos.

El filial herculano va undécimo con 38 puntos, 8 más de los que marcan, a falta de tres jornadas, la pérdida de categoría. Su antepenúltimo partido del curso será una visita al Ontinyent, el domingo a las 18:00 horas. A los de Campillo, que han pasado todo el año rondando la mitad de la tabla, una victoria les dará tranquilidad independientemente de lo que, casi a la misma hora, haga el cuasi descendido Alzira en el campo del Vall de Uxó. Si el Hércules empata, por otro lado, dependerán de que el Alzira pierda, y en caso contrario deberán de esperar a la próxima jornada para dar por cumplida la salvación.

Conseguir la permanencia este mismo fin de semana será positivo no solo para el filial, sino para Beto Company, que podría disponer con más libertad de jugadores como Hamza, Pepe Traoré, Juanmi Carrillo o el mismo Guti, que se ha perdido ya más de un partido con su sección por estar convocado en el primer equipo.

La remontada que no fue

El Juvenil A, en cambio, partía desde un punto más incómodo y urgente que el del conjunto de Campillo. Hace tres semanas se encontraban inmersos en una racha de cinco derrotas que vaticinaban que el descenso era cuestión de dos partidos más. Sin embargo, encadenaron una victoria en casa contra el Albacete (2-1) con otro triunfo en Castellón (0-1).

El once del Juvenil A alineado por Dani Palao contra el Talavera de la Reina, este pasado sábado. / HCF

Se habían ganado la posibilidad de soñar con un logro inédito en la historia reciente de la sección: mantenerse durante tres campañas en la máxima categoría juvenil. El duelo decisivo para allanar el camino era el de esta pasado sábado, en casa contra el Talavera de la Reina, un partido de esos que "valen seis puntos" contra un rival directo por la permanencia. La buena racha, sin embargo, se frenó en seco con un 1-2 en el marcador. Ahora marchan decimoterceros, con 27 puntos, a 5 de la salvación que ostenta el Patacona.

Los de Palao, en todo caso, ganaron un último balón de oxígeno con sus dos victorias y queda una última y remota posibilidad de conseguir el milagro. La primera condición es vencer los dos partidos que quedan, contra el Jove Español (colista, ya descendido) este domingo a las 16:30 en San Vicente del Raspeig, y cerrar el año en casa contra el Levante (2º), que dependiendo de los resultados de esta penúltima jornada podría llegar a Alicante peleando por el título, o ya sin ningún objetivo en juego.

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A estas dos victorias habría que añadir algo que no está en manos de los juveniles blanquiazules: que el Patacona pierda sus dos partidos restantes... contra el Talavera de la Reina, que selló su permanencia en Alicante este pasado sábado, y el Jove Español. Dos conjuntos cuyo estatus clasificatorio ya está definido. Con un empate en cualquiera de los dos encuentros, los del club de Alboraya, que tienen el golaveraje particular ganado al Hércules, se adjudicarán la última plaza en juego.