Beto, realista antes del Hércules-Teruel: "El riesgo de descenso existe, estamos a 5 puntos y quedan 15"

El Hércules recupera jugadores después de haber acumulado ocho bajas en su último partido de liga, en Sabadell. Eso ha rebajado la carga en una semana clave en la que no puede permitirse tropezar. "La semana, cuando va recuperando gente, pues es mucho mejor. Entiendo que pueden entrar todos en la convocatoria menos los tres lesionados y Toril. Con él vamos un poco al límite. Mañana (por este sábado) realizaremos una última prueba a ver si es capaz de soportar el dolor que tiene. Si está okey, pues hacia adentro, y si no, pues nada...", avisa Beto Company.

La visita del Teruel puede resultar intrascendente y no lo es. La distancia con la zona de promoción, casi inalcanzable, quizá invite a creer que la temporada se ha terminado. Pero no es real. El equipo alicantino tiene el descenso mucho más cerca y restan cinco fechas. Convendría, como poco, garantizar la continuidad en la categoría y no dejarlo para muy tarde porque eso abre una puerta que mejor esté sellada.

"Entiendo la sensación de que alguien crea que estamos en tierra de nadie, pero no es real. Nos tenemos que jugar mucho aún. Estamos a 5 puntos del descenso y estamos a 6 puntos o 7 u 8 puntos de los de arriba (en realidad son nueve). Lo que quiero es ganar este partido. Nos jugamos mucho en el plano personal, profesional, económico, deportivo… No es lo mismo terminar el séptimo, clasificando para la Copa del Rey, que terminar el catorce. ¿Por qué? Porque terminar el 14º implica haber perdido de estos últimos cinco partidos tres o cuatro, no lo sé. No es lo mismo sumar 48 puntos, que la salvación esté en 46 y salvarte en el último partido o que digas, ay, es que un partido más y esto se nos complica que llegar a 55 o 56 y estar buscando más arriba o estar peleando por alguna plaza más", expone Beto.

Beto Company escucha la pregunta de un periodista en la sala de prensa antes del Hércules-Teruel de la jornada 34. / INFORMACIÓN

El miedo a que la plantilla se deje ir sin una meta noble que perseguir existe fuera del vestuario. Dentro, el técnico valenciano asegura que no. "La plantilla tiene muy claro lo que nos jugamos porque nosotros se lo inculcamos desde el primer momento. Y como esto del fútbol no entiende de hechos pasados, sino que entiende de hechos recientes, con aquella sensación que terminemos es la que empezaremos o la que empezarán, porque igual no estamos aquí, porque es lógico, porque es normal, porque hay que demostrar cada día y cada semana por qué merecemos estar aquí. Y eso hay que asumirlo con naturalidad", recomienda.

Tiempo de evaluaciones a todos los niveles

Un desenlace negativo afectará a la construcción A nosotros lo que nos va a dictar el futuro es el día a día. "Estos tres puntos de aquí o los de la semana que viene, ¿cómo que no importan? Por el amor de Dios, claro que importan. Importan porque somos profesionales de esto, importan porque tenemos un escudo, importan porque tenemos una afición, importan porque tenemos una ciudad y solo por eso, que son cosas bastante importantes, nosotros debemos estar al cien por cien y obviamente por un deber profesional. Yo veo cero dejadez, veo la gente muy metida, muy puesta, muy entendiendo lo que nos jugamos todos y en ese sentido me quedo relativamente tranquilo. Pero eso hay que plasmarlo en resultados, en ganar. Soy el primero que ha repetido que hay que mirar hacia arriba porque el Hércules lo merece, pero después de treinta y tantas jornadas el fútbol te pone donde te mereces. Estamos a cinco del descenso y quedan 15 puntos, no podemos dar por hecho nada", admite el técnico.

Un rival eficiente y un partido exigente

Visita el Rico Pérez un equipo entrenado por Vicente Parras y eso siempre es sinónimo de dolor de cabeza. "El Teruel es un equipo que se siente cómodo con y sin pilota. Hace cosas sencillas pero muy eficientes. Saca situaciones de peligro donde otros equipos no son capaces de obtenerlas. Habrá momentos donde el Teruel nos apretará alto y aprovechará los saltos de los carriles, y habrá instantes donde seremos capaces de someterlos y que nos enfrentaremos a un bloque mucho más bajo, con bastante gente cerca del área rival y tendremos que ser capaces de resolver estas situaciones. Necesitamos no cometer errores para que el rival no nos pueda contraatacar o no nos pueda atacar rápido. Y después tendremos la paciencia de romper a un equipo a nivel defensivo que ha demostrado ser supersólido a lo largo de la temporada", define el preparador blanquiazul antes de insistir en la obligación de dar el máximo para sumar los tres puntos.

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"Esto va de rendimientos colectivos porque somos un equipo. Aquí no gana o pierde un jugador, pero sí que está claro que cuanto más aporte cada uno, mejor nos irá a todos. Mi responsabilidad es sacar rendimiento individual a la plantilla", asegura Beto Company después de tres semanas sin marcar un gol y un solo punto sumado de los últimos nueve posibles.