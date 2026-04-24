Pesimismo con Toril a 48 horas del Hércules-Teruel

La falta de gol acogota al Hércules. Ha sido así toda la temporada, pero el problema ahora se ha agudizado después de tres jornadas seguidas sin ver portería y sumar un solo punto de nueve posibles, y frente a un equipo con pie y medio en Segunda Federación. De ahí la importancia de recuperar la aportación ofensiva de Alberto Toril, el jugador que estaba teniendo mejor relación minutos-goles del equipo, y de la categoría en marzo, lo que le valió ser elegido el jugador más valioso de la liga ese mes.

Las opciones de que el delantero madrileño vuelva al once titular después de dos semanas participando poco o nada en las sesiones de trabajo son escasas, pero en el club, con todo lo que hay en juego (para mal), se va a apurar hasta el último momento para sopesar las probabilidades y los riesgos. Los servicios médicos pueden aplicar algún tipo de calmante, inyectado o ingerido, para aliviar el dolor que sufre Toril en la articulación, una molestia que arrastra desde su última campaña en Costa Rica, desde donde viajó a Alicante ya con esa limitación que parecía haber remitido.

Sin embargo, la sobrecarga de minutos ha hecho que regrese la molestia, que sin ser incapacitante, sí que le limita sobremanera dentro del césped, donde necesita el 100% de su potencial físico para poder marcar diferencias. Sus estadísticas ofensivas como blanquiazul son intachables: 4 goles en 300 minutos. Cuatro en cinco partidos, pero ya en Alcorcón empezó a dar síntomas de dificultad para desplazarse; y una semana después, frente al Atlético Sanluqueño, aunque permaneció sobre la hierba 84 minutos por la debilidad del adversario y la expulsión de Andy escudero, tampoco rindió debidamente, como se espera de él cuando está cómodo, es decir, pudiendo apoyar la pierna sin miedo.

Fran Sol no llega a rematar durante el clásico en Murcia. / ALEX DOMINGUEZ

Con Toril fuera de juego, Beto Company volvería a estar obligado a alinear a Fran Sol como referencia ofensiva, con todo lo que eso supone a juzgar por la situación que atraviesa el todavía pichichi del Hércules con 7 tantos, cuatro de ellos desde el punto de penalti. El de Vicálvaro no festeja un gol suyo desde el 6 de febrero, cuando anotó desde los 11 metros en Can Dragó, frente al Europa. Para verle haciéndolo fruto de una acción con la pelota en juego hay que remontarse mucho más atrás, al 14 de diciembre, a una semana antes del parón de Navidad.

Regresan Escudero, Samu, Galvañ ¿y Unai Ropero?

Por fortuna, el técnico valenciano recupera a su banda derecha titular. Samu Vázquez está entrenando a pleno rendimiento desde mediados de la semana pasada y está listo para reaparecer, y Andy Escudero vuelve después del cumplir el castigo por la roja directa de hace 15 días. Los dos, si no ocurre un accidente, formarán de inicio frente al Teruel este domingo, a las 16 horas, en el Rico Pérez. Para el entrenador es fundamental disponer de un lateral puro (y eficiente) para poder extraer todos los fundamentos futbolísticos del hijo de Paquito.

Jorge Galvañ lleva una semana ejercitándose sin inmovilización en el hombro tras superar la luxación de clavícula que se produjo al caer en el Luis del Sol de Sevilla el 20 de marzo. Un mes acumula el hércules sin lateral diestro específico, dado que el tercero que podía desenvolverse bien ahí, Alejandro Sotillo, se rompió los ligamentos de la rodilla en Alcalá de Henares, frente al Atleti B, la misma tarde que cayó Roger Colomina, que forma junto a Oriol Soldevila la terna de jugadores que seguro no volverán a vestirse de corto este curso, además de Richie Dapaah, a quien ya se ha notificado que pesa sobre él un expediente disciplinario por una falta muy grave.

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Unai Ropero corre a por un balón durante un partido del Hércules. / ALEX DOMINGUEZ

El que está en duda es Unai Ropero. Un encontronazo fortuito con Nico Espinosa en un partidillo hace siete días le provocó un esguince que le impidió viajar a Sabadell, pero que, con la sujeción y protección debidas, puede permitirle estar a disposición de Beto Company para medirse con el bloque de Vicente Parras. Si él puede participar sin problemas, abre al técnico la posibilidad de situarlo como referencia arriba en lugar de Fran Sol, pero, de momento, el club prefiere fijarlo como duda a falta de una última sesión, la de este sábado, en la que también se valorará la evolución de Alberto Toril con quien no se deja de ser pesimista a tenor de las malas sensaciones que transmite el delantero mallorquín.