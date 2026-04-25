Hércules-Teruel: Tres puntos innegociables para los alicantinos

Dos formas de entender el juego, la de Vicente Parras y la de Beto Company, dos técnicos que representan las dos corrientes actuales que imperan en el fútbol. Uno siempre al frente de proyectos modestos, justos, de activos muy contados, y el otro, que en su corta carrera como primer técnico, solo ha probado el poder (y la enorme presión) de los valores millonarios.

A los dos les hacen falta los tres puntos, pero a uno más que al otro. El preparador alicantino, el que más encuentros ha dirigido en Primera RFEF desde su creación en 2021 (159), nunca ha perdido frente al Hércules. Tampoco el club que ahora entrena, que se ha impuesto en 4 de los cinco duelos que ambos han protagonizado hasta la fecha.

Vicente Parras, en la sala de perensa de Pinilla, antes de viajar a Alicante con el Teruel. / CDT

Para el Teruel, recién ascendido, visitar el Rico Pérez es sinónimo de celebración. Ha ganado en las dos ocasiones en que lo ha hecho. Solo un punto le ha arañado el Hércules al cuadro aragonés, en 2019, en Pinilla, y fue con un empate a cero. Solo un gol han sido capaces de marcarle los alicantinos al Teruel y no valió para puntuar.

Fue en la primera vuelta, en los últimos estertores del torrecillismo, que resistió seis semanas más pese a firmar su cuarta derrota (2-1) en las seis primeras jornadas. Parras le tenía comida la moral al preparador extremeño.

Ahora es Beto quien debe intentar poner fin a este doble maleficio. Primero para no descolgarse todavía más y convertir el final del campeonato en un vía crucis; y segundo, para terminar de una vez con una sequía ofensiva demoledora para cualquiera, imperdonable para alguien con ambiciones de campeón. Tres semanas lleva el Hércules sin celebrar un gol. Fran Sol volverá a tener esa responsabilidad salvo que Toril decida arriesgar el físico y competir infiltrado.

Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Pedro Rojas

El dolor en la rodilla persistía al final de la última sesión de trabajo de la semana, así que solo con un calmante inyectado podría saltar al césped. Unai Ropero, que ha completado dos entrenamientos con relativa normalidad pese al esguince de tobillo que arrastra puede ser la alternativa a ambos delanteros.

Vuelven Samu Vázquez y Andy Escudero para recomponer una banda derecha que sin el zaguero de Albacete ha bajado muchos enteros con desastrosas consecuencias clasificatorias. En la izquierda del ataque puede recuperar la titularidad Nico Espinosa después de dos semanas condenado a ejercer como lateral con escaso rédito coral e individual. Ese sacrificio puede merecer premio este domingo. Si es así, será un excelente momento para reivindicarse, algo que necesita el capitán después de un año muy irregular.

Noticias relacionadas

Alessandro Blazic, titular en las dos últimas jornadas, puede volver a la suplencia en favor de Carlos Abad frente al Teruel. / Álvaro Egea / HCF

Los porteros

Lo natural sería que Sandro Blazic mantuviera su lugar de privilegio en el once, pero las condiciones del Teruel, con excelente balón parado y propensión al fútbol directo, sencillo, puede llevar al técnico –como ocurrió en Alcorcón– a darle la titularidad a Carlos Abad. Sobre el césped dos estilos, el de Parras con su probable defensa de cinco en la contención, y la de Beto, con deseo por la pelota, la circulación rápida y la ocupación del centro del campo. Al Hércules solo le vale ganar para no arruinar más su imagen y no obligarse a mirar hacia abajo.