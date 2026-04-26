Beto Company, tras el Hércules-Teruel: "La liga nos pondrá en el lugar que merecemos"

A falta de cuatro jornadas, el Hércules es décimo con los mismos 47 puntos que acumulaba la pasada campaña a estas alturas. Ahora, con Beto Company, el Hércules se impone por 3-1 al Teruel en el Rico Pérez en un partido con tensión hasta el final. La victoria les sitúa a seis puntos del "play-off". Pese a ello, el técnico valenciano solo quiso enfocarse en el próximo encuentro: "Está muy lejos el ascenso, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ganar en Villarreal. Entonces veremos en que situación estamos. Tenemos que intentar hacer 15 de 15".

Después de tres jornadas sin ganar, el conjunto blanquiazul vuelve a hacerlo gracias a una buena primera mitad. "Han sido dos partes muy diferenciadas. No hemos entrado bien al partido, pero hemos tenido el acierto que a veces no tenemos a balón parado. Eso nos ha hecho ir confiados y hemos tenido una última media hora de la primera parte buena, donde el rival no nos ha generado prácticamente nada", explicó Company.

Aun con un cómodo 2-0 al descanso, gracias a los tantos de Rentero y Andy, el entrenador admitió que les insistió a sus jugadores en ir a por el tercer gol que sentenciara el encuentro. Pese a ese empeño, el Teruel recortó distancias en el minuto 66. "Cuando un equipo no tiene nada que perder al descanso, se echa hacia delante. Nosotros teníamos que atrevernos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Cuando nos marcan nos ha entrado el pánico. Nos ha sentado mal, hemos estado bloqueados y ellos lo han detectado", expresó Beto.

La sombra de las lesiones parece no dejar tranquilo al Hércules. Antes incluso de comenzar el encuentro, Company se vio obligado a sustituir a Alberto Toril por molestias. "Solo pudo entrenar ayer. No éramos optimistas, pero entrenó con cierta normalidad. Ha jugado con dolor soportable y él mismo calentando ha dicho que creía que no iba a poder estar", aclaró Company. "Hemos arriesgado a Unai, que creo que es meritorio como se ha ido entonando en la primera parte", añadió.

Quien también fue sustituido por dolores fue Javi Jiménez. "Ha notado un pinchazo en la primera parte, pero en el descanso me decía que tenía la sensación de poder. Me ha dicho que el dolor no fue a peor, pero que no le dejaba esprintar. Entiendo que habrá una lesión, pero desconozco la gravedad", expresó su entrenador.

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Pese a quedar todavía cuatro jornadas, el objetivo del ascenso le parece complicado hasta a Company: "Es difícil, pero hemos recortado dos puntos. Se puede dar que el séptimo vaya a Copa del Rey y, en esta situación, deberíamos planteárnoslo. Pero, siendo el Hércules, buscar solo eso es ridículo. Al final la liga nos pondrá en el lugar que merecemos, pero hasta entonces solo me entra en la cabeza ir a ganar todos los partidos".