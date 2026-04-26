Parras, molesto con el árbitro del Hércules-Teruel: "Hemos competido hasta que nos han dejado"

No había perdido nunca contra el Hércules. Pero siempre hay una primera vez. Vicente Parras se marchó del Rico Pérez muy molesto con el arbitraje. Lo hizo después de que su equipo fuera capaz de recortar distancias con un tanto de Teddy y el colegiado le privara de la opción de empatar en los 10 minutos de tiempo añadido al pitar un claro penalti sobre Fran Sol de Van Rijn. El técnico pidió la revisión de VAR, pero el colegiado reafirmó, tras ver las imágenes, la decisión tomada sobre el césped.

"Nos hemos sentido muy a gusto en el campo, demasiado relajados, y nos hemos equivocado porque nosotros no somos ese tipo de equipo que quiere jugar la pelota, superar líneas con pases. Lo hemos querido hacer y se lo hemos puesto muy fácil al Hércules, que nos ha dado el balón y fruto de nuestros errores nos han hecho dos goles", lamenta antes de añadir: "Luego hemos mejorado y hemos competido hasta que nos han dejado", en franca alusión al arbitraje del navarro Imanol Irurtzun Artola

Repreguntado por la cuestión, el preparador del Teruel fue rotundo: "No creo en el VAR. No me gusta. Lo llevo diciendo semanas. Cuando lo pido, lo hago por obligación, pero tengo muy claro que van a consultar para reafirmar lo que ya han pitado. Pero después de la primera parte que ha hecho mi equipo, no puedo sentarme aquí a decir que hemos perdido por el arbitraje", se justificó.

Plan equivocado

""No he reconocido a mi equipo en la primera parte. Queríamos hacer un juego propositivo y nosotros no somos este tipo de bloque. Nosotros somos reactivos. Cuando lo hemos vuelto a ser en el segundo tiempo después de los cambios al descanso (tres de una tacada), hemos jugado más directo y les hemos complicado mucho las cosas", sostiene Parras.

"Esta es una categoría terrible. No es fútbol profesional, claro, pero todo está muy igualado, todos nos conocemos mucho, hasta los propios jugadores. Es una categoría muy traicionera y cada error te penaliza. Ahora diría que con los 47 puntos que llevamos, nos salvamos seguro; pero no se puede afirmar ni creer porque cometes dos fallos y se te complica todo mucho", avisa el exentrenador del Alcoyano.

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"Parece que hay cuatro plazas de descenso asignadas, pero la quinta sigue abierta y hay muchos clubes potentes metidos en esa pelea, así que aún nos queda trabajo por hacer", admite Parras, que está igualado a puntos con el Hércules en la clasificación, pero ahora un puesto por detrás de los blanquiazules, que vuelven a ser décimos, siete puntos por encima del Nàstic, que ahora mismo delimita los puestos de caída a Segunda Federación.