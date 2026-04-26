Victoria sólida del Hércules en casa
Un rocoso Hércules se impone al Teruel de Vicente Parras por 3-1
El Hércules recibía a un rival directo como el Teruel en un partido muy importante para alejarse de los puestos de descenso. Beto salía con este once: Carlos Abad, Samu, Monsalve, Rentero, Javi Jiménez, Calavera, Ben Hamed, Mehdi Puch, Andy, Nico y Ropero.
La primera parte ha sido un completo asedio alicantino. La presión asfixiante ha surtido efecto y el Hércules no ha desaprovechado sus oportunidades. La primera ha llegado a balón parado por medio de Rentero, que ha sacado un testarazo inapelable al palo largo. Poco después, un gran robo en campo contrario lo ha aprovechado el Hércules para que Andy rematara a placer el pase de la muerte.
La segunda parte ha sido más lenta. Un Hércules conformista con el 2-0 ha dejado al Teruel atacar y se ha llevado un susto cuando el conjunto visitante ha anotado el 2-1. Desde ahí, el Hércules ha sufrido pero ha estado solvente en defensa. Y, finalmente, un penalti sobre Fran Sol en el descuento ha sido suficiente para colocar el 3-1 final.
El Hércules consigue así 3 puntos muy importantes para alejarse de los puestos de descenso.
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