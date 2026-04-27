El TAC dice que Nico Espinosa no sufre daños por el fuerte golpe en la cabeza

Descartado el daño grave. Nico Espinosa pasó la noche en casa a pesar de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza durante el triunfo del Hércules sobre el Teruel que, como mínimo, aleja el fantasma del descenso después de un mes de resultados negativos... y muchas bajas. El capitán del Hércules, en una acción defensiva, recibió un impacto en la nuca en un salto que acabó con él sobre la hierba, atendido durante un buen rato hasta que finalmente abandonó el partido.

El médico y uno de los recuperadores acuden corriendo a asistir a Nico Espinosa, tendido en el césped. / Jose Navarro

Fue pasado el minuto 75. El canterano blanquiazul se disponía a defender el envío de una falta en el lado contrario al que él estaba, cubriendo la marca de Abraham del Moral. Cuando se ejecutó el libre indirecto, el 'diez' siguió al central, compañero suyo en Segunda RFEF, pero el movimiento ofensivo en el desarrollo de la estrategia llevó a Andrés Rodríguez, que acaba de entrar al partido, a atacar el espacio al que iba dirigido el balón. Saltó, y en su impulso acabó chocando por la espalda con el capitán, que no esperaba ese contacto tan tenso.

El encontronazo fue duro y el futbolista del Hércules se llevó la peor parte por ser de todo punto inesperado. Cayó al suelo sin poder amortiguar debidamente y eso aumentó el daño y las molestias en la cabeza. Fue atendido sobre la hierba más de cinco minutos hasta que finalmente abandonó el encuentro por su propio pie, eso sí, acompañado por el doctor Luis Alberto Rodríguez Guerrero. Lo hizo sensiblemente mareado, caminando con dificultad después de la conmoción, así que se activó el protocolo sanitario que el fútbol ha previsto desde hace años para actuar cuando se producen este tipo de contusiones que pueden ocasionar daño interno por el movimiento súbito de cráneo.

RFEF

El colegiado intervino para explicar al banquillo herculano que disponía de un cambio extra debido a que ese era obligatorio, y que la medida era extensible también al Teruel, según el reglamento. Se hace para equilibrar las fuerzas y no sacar ventaja de esta sustitución adicional. El relato ocasionó un momento de confusión que mantuvo el duelo detenido aún más rato, lo que llevó al colegiado a prolongar diez minutos el tiempo reglamentario, que fue cuando Fran Sol marcó el penalti que sentenció el choque cuando más empujaba el bloque de Vicente Parras, que acabó muy molesto con la actuación del árbitro navarro Imanol Irutzun Artola.

Traslado al hospital

Una vez recuperada la serenidad y superada la conmoción, Nico Espinosa fue llevado en ambulancia al hospital para atajar posibles lesiones en la cabeza. Allí se le sometió a diferentes pruebas, entre ellas un TAC. Todas descartaron afectación cerebral o hemorragia, de modo que el atacante blanquiazul, acompañado por uno de los fisioterapeutas, no necesitó ingreso y se marchó a dormir a su casa antes de las diez de la noche al considerar el especialista que no corría riesgo alguno por el resultado del examen.

Esta mañana, tras dormir sin sobresaltos, ha acudido a la sesión suave de reactivación programada para los titulares el día después del partido y ha participado en ella con normalidad, sin dolor craneal y sin secuelas después del susto, de modo que su participación en el derbi frente al filial del Villarreal no corre peligro. Siguiendo con las pautas del protocolo, habrá una atención permanente sobre el capitán, que deberá dar parte de su evolución cada día y notificar cualquier sensación anómala que experimente, da igual la que sea y dónde la aprecie porque los efectos nocivos de este tipo de contusiones pueden florecer días después de haberse producido.

Javi Jiménez, duda para Villarreal

El que sí tiene complicado disputar el encuentro del domingo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, fijado para las doce del mediodía, es Javi Jiménez, que tampoco pudo completar el partido, en su caso por un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. Dio un primer aviso en el arranque del duelo contra el Teruel, pero decidió seguir por considerar que no había sido nada grave. Después, a la hora de juego, se fue al suelo tras una carrera doblando a Nico y poniendo un centro con la izquierda que no halló rematador y ya sí que solicitó el cambio.

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Abandonó el terreno de juego con una leve cojera y con la mano en la zona dañada de la pierna diestra, en su caso la de apoyo, así que debe someterse a pruebas para elaborar un diagnóstico definitivo. Hay relativo optimismo con esta situación porque el zaguero jiennense asegura que nunca ha tenido un percance muscular, así que puede que todo quede en una ligera sobrecarga. En cualquier caso, arranca la semana siendo duda... y no una cualquiera. La última vez que dejó desierto el lateral zurdo, el Hércules sufrió un descalabro mayúsculo en Alcorcón. Este martes plantilla descansa y será cuando el defensor conozca la dimensión de su dolencia.