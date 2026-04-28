El Hércules amplía el contrato de Guti hasta 2028

Sergio Gutiérrez Fuentes, al que todo el mundo llama 'Guti', ha decidido seguir creciendo futbolísticamente en el Hércules. La SAD propiedad de la familia Ortiz ha ampliado el contrato del canterano hasta 2028 después de que Beto Company le haya dado al atacante la oportunidad que llevaba buscando desde hace dos temporadas. A pesar de su juventud, 20 años, ya ha demostrado su potencial ofensivo en el equipo filial y, lo más importante, que no le ha pesado el salto al primer equipo, con el que entrena desde hace meses como uno más.

El volante eldense, formado en la base blanquiazul, confía en obtener el estatus de Jorge Galvañ, que también se coló como él en los planes de partido por la acumulación de bajas, pero que, cuando le llegó la oportunidad, la aprovechó y fue capaz de exhibir sobre el césped, en plena competición, con puntos en juego y todas las miradas posadas sobre él, su utilidad al grupo, evidenciando que tenía sitio en el proyecto.

Sergio Gutiérrez, 'Guti', durante un partido con el primer equipo del Hércules este curso en el Rico Pérez. / Álvaro Egea / HCF

Para que eso suceda, siempre tiene que haber alguien que te dé la oportunidad. Y casi nunca es fácil. De hecho, dos laterales puros como Juanmi Carrillo o Endika Larrea, jóvenes e ilusionados como él, no han gozado de ese chance a pesar de las enormes carencias que ha sufrido el Hércules fruto de las bajas simultáneas de Samu Vázquez, el propio Galvañ y Alejandro Sotillos, que en algunos momentos se agravó todavía más con los percances sufridos por Retuerta y la sanción a Javi Jiménez.

Para que un entrenador, cuyo empeño laboral depende básicamente de los resultados, apueste por ti, necesita verte implicado en el día a día y luego lo suficientemente capacitado como para entender su forma de interpretar el juego. Guti reúne esos requisitos. Ha despuntado en el filial, donde ha liderado su ataque sin ser la referencia ofensiva y a pesar de no vivir dentro de la complexión física que se impone en el fútbol actual. Para él, de momento, eso no ha sido un problema.

Guti busca filtrar un pase durante su debut como titular con el Hércules en la Nova Creu Alta. / PACO LARGO / LOF

Al revés, lo utiliza en su propio beneficio con descaro y facilidad para el desborde. Crear desequilibrio en un deporte cada día más mecanizado, con todos los movimientos monitorizados, sin apenas improvisación, su capacidad para imprimir dinamismo y no esperar el cuero al pie, moviéndose bien cuando no lo tiene, le han granjeado el apoyo de Beto, que le tiene siempre en mente como rotación válida, incluso por delante de promesas internacionales como Jeremy de León.

Primera titularidad

El atacante de Elda, feliz en el equipo sintiéndose uno más porque los demás le ven así, debutó en febrero y se ha estrenado como titular en Sabadell, el 19 de abril, en un campo mítico, la Nova Creu Alta, en un duelo trascendental. Fue una convocatoria con ocho ausentes y eso le facilitó la tarea, pero fue el único canterano que gozó de ese privilegio porque el puertorriqueño, que también formó de inicio, dispone de contrato con el primer equipo. Guti amplía hasta 2028 el suyo de formación. Seguirá siendo sub-23 cuando expire, y será entonces cuando deberá decidir su futuro. Habrá tenido otras dos temporadas para hacerse hueco, y que la próxima vuelva a ser en Primera Federación casi con toda seguridad, le ayudará a continuar su progresión.

Esta temporada, compatibilizando sus presencias en los dos vestuarios, le ha aportado 5 goles en 20 presencias al filial. A las órdenes de Beto aún no se ha estrenado, pero no ha sido porque no tuviera o no se fabricara esa opción. De hecho ha dispuesto de instantes en los que se ha quedado muy cerca de festejar su primer tanto con el escudo del primer equipo, y en momentos importantes. Le faltó colmillo para definir, pero aportó el resto que se necesita para despuntar en un ataque en el que Fran Sol, todo un veterano, es incapaz de sobresalir.

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Primera titularidad con el Hércules de Sergio Gutiérrez 'Guti' el pasado 19 de abril, en Sabadell. / PACO LARGO / LOF

El Hércules premia a Guti, más sentimiento de pertenencia para una idea de club que con este movimiento "refuerza su apuesta por el talento de casa y por jugadores que crecen dentro de su estructura, consolidando una base sólida de futuro". El primer paso está dado. Por fin se ha podido testar oficialmente su talento donde toca, siendo protagonista. Ahora solo falta que su evolución le sirva para hacerse un nombre que quede grabado en la memoria del herculanismo, para bien. Solo ocho partidos lleva jugados en el proyecto nodriza, pero el primer sueño ya se le ha cumplido, el primero de muchos.