Villareal B-Hércules: viaje al centro del dolor

El anhelo del "play-off" ya es solo eso, una evocación, una frase hueca que precisaría de un milagro rotundo para concretarse, para que al final de curso el Hércules pudiera tener acceso a la postemporada. Para que eso ocurriera no puede permitirse ceder ningún punto en las cuatro jornadas que restan. Pero la más inmediata es en Villarreal, una ciudad en la que a los alicantinos se les suele torcer la tarde.

Los blanquiazules no ganan en la rebautizada ciudad deportiva José Manuel Llaneza desde 2018, pero es que la mayoría de visitas allí se han saldado con derrota. El Hércules ha jugado diez veces como visitante frente al filial del submarino y ha perdido siete. Solo tres triunfos. En el balance general también sale perdiendo. 21 enfrentamientos acumulan en liga y en más de la mitad ha caído el Hércules, exactamente en doce. El resto, seis triunfos alicantinos y tres empates.

Agustín Coscia se lamenta sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Omar Arnau / LOF

Acudir a la ciudad de la cerámica es sinónimo de incomodidad, de silencio y malas caras en el viaje de vuelta a casa. Además, en este instante de competición, el segundo equipo del Villarreal atraviesa un excelente momento de forma. Solo ha perdido una vez en las últimas 19 jornadas. Pero siempre hay algo a lo que asirse. En las últimas siete fechas, el equipo que entrena David Albelda solo ha cedido tres empates, todos como local. Allí han puntuado en este tramo final de campeonato de forma consecutiva Real Murcia, Juventud Torremolinos y Sabadell. A eso hay que agarrarse, a que los amarillos se muestran más vulnerables delante de su público.

Ha sido así todo el año. De las 17 veces que ha competido en su estadio esta temporada, únicamente se ha impuesto en siete. También es cierto que solo ha sufrido dos derrotas. Lo que más ha hecho ha sido empatar (8), pero en todos los casos, en los buenos y en los malos, lo ha hecho sin especular, tratando de mandar, arriesgando porque talento joven le sobra al plantel que tutela ahora uno de los últimos mitos valencianistas.

El efecto Parras

El Villarreal B ta solo ha perdido dos partidos en las últimas 20 jornadas, ambos contra el mismo equipo: el Teruel de Vicente Parras. Y no es casualidad. La propuesta del preparador alicantino es la que más daño le hace al modelo del submarino amarillo. Le sucedió igual al Hércules el pasado domingo. Cuando los aragoneses se encontraron consigo mismos sobre el césped del Rico Pérez, justo después del paso por vestuarios, cuando ya perdían 2-0, fue cuando realmente amedrentaron a los blanquiazules, que fueron cediendo terreno como respuesta al fútbol directo de los turolenses.

Felicitación a Roger Soldevila después de que el atacante del Hércules se estrenara en liga como goleador frente al Viallarreal B en la jornada 8. / Jose Navarro

Antes, únicamente habían cosechado otra derrota, y fue precisamente contra el Hércules de Rubén Torrecilla, con un modelo de juego semejante al que defiende el técnico que más partidos ha dirigido en la nueva Primera RFEF (160). Es poco probable que Beto Company vaya a adecuar su estilo a esta herramienta, ya ha dicho en múltiples ocasiones que su filosofía propositiva no está en cuestión, que no se negocia la dependencia de la posesión para construir ataques.

Aquel día que no olvidará Soldevila

Después de un verano tumultuoso, con la continuidad de Rubén Torrecilla cuestionada desde muchos frentes internos, salvo el del propietario, el Hércules firmó un arranque horrendo con cuatro derrotas en las seis primeras jornadas. Con el proyecto a punto de explotar, visitó el Rico Pérez el Villarreal B. Fue el primer ultimátum para el preparador extremeño. Lo salvó gracias al estreno goleador de Oriol Soldevila, que por primera vez jugó cerca del área. El atacante catalán, el hombre con la ficha más alta del vestuario, se destapó con dos tantos magníficos. Podía haber significado un cambio de rumbo, de dinámica personal, pero el destino tenía reservado para él otra cosa.

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Oriol Soldevila sale del partido contra el Villarreal en el que firmó un doblete con una lesión de la que todavía no se ha recuperado. / Jose Navarro

Con el encuentro cerrado y el filial del submarino resignado a la derrota, en una acción sin peligro, en una zona templada, un encontronazo desgraciado terminó con el concurso de Solde el resto de campaña. Le cayó encima de la rodilla un futbolista que había perdido el equilibrio después de una entrada de Fran Sol. Salió trastabillado del cruce con el delantero madrileño y privó al Hércules de uno de los pilares fundacionales del proyecto. El domingo, a las 12 del mediodía, regresa un derbi complicado, una de esas visitas incómodas al proctólogo que siempre se recuerdan... y rara vez es para bien.