Fede Vico se queda a medias en el Hércules

El efecto que buscó la comisión deportiva del Hércules con el fichaje de Fede Vico ese evapora. El centrocampista, de 31 años, llegó al club a mediados de marzo, con la premisa de remplazar al lesionado de larga duración Roger Colomina. Un movimiento aplaudido en su momento, que significó una reacción casi inmediata al adiós a la temporada de uno de los baluartes de la plantilla. Pero su rendimiento, cuando faltan cuatro semanas para el final de la liga, ha terminado siendo bastante discreto.

Vico llegó con la aprobación de Beto Company, como un recurso más para un centro del campo desarbolado por las bajas. Pero su buena carta de presentación se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas. Con apenas dos entrenamientos en las piernas, viajó con el equipo a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y jugó 15 minutos en la derrota frente al Betis B. Pese a la mala tarde colectiva, el ex del Ibiza dejó algún destello de futbolista importante para la categoría.

Beto le dio continuidad las dos siguientes semanas, tanto en el plácido triunfo con el Marbella (2-0) como en el batacazo de Alcorcón (4-0). Pero la confianza del entrenador en que Vico era el hombre indicado para gobernar el centro del campo blanquiazul se quedó en Santo Domingo. Desde entonces, apenas ha tenido protagonismo un jugador que vino con la etiqueta de ser experimentado, con poso para la categoría. "No solo nos va a dar profundidad de banquillo, también va a aumentar nuestros recursos y la calidad técnica de la plantilla", dijo el técnico herculano tras oficializarse su llegada. Nada más lejos de la realidad.

Fede Vico, sentado en las gradas del Rico Pérez, en su presentación. / Álvaro Egea / HCF

En las últimas tres semanas, con el Hércules agotando sus opciones de "play-off", ha disputado 21 minutos en los que apenas ha tenido trascendencia. Entró 15 minutos en Sabadell, donde vio a Pepe Traoré, extremo del filial, entrar al césped 10 minutos antes que él. En la dramática tarde frente al Atlético Sanluqueño, condicionada por la roja directa de Andy Escudero, accedió al verde en el minuto 85, siendo el último relevo con el partido agonizando. En ambos choques, el canterano Sergio Guti, renovado hasta 2028, tuvo más minutos que el último en incorporarse al vestuario blanquiazul.

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La recuperación de efectivos tampoco ha ayudado a que Vico se hiciera con un hueco en el once. Su estreno blanquiazul coincidió con un momento de varias bajas, pero el paso de las semanas ha permitido a Beto recuperar a futbolistas impotantes para él... y prescindir de los servicios de Fede. Así fue frente al Teruel el pasado domingo, tarde en la que incluso Antonio Aranda, aparentemente olvidado para técnico, llegó a tener minutos por delante del centrocampista cordobés.