Javi Jiménez dice adiós a la temporada con el Hércules

El Hércules se queda sin su lateral izquierdo titular para las últimas cuatro jornadas de liga, en las que apurará sus mínimas opciones de "play-off". Javi Jiménez, con un historial de lesiones prácticamente inmaculado a lo largo de su carrera profesional, está roto. El carrilero izquierdo, de 30 años, sufrió un pinchazo importante en la pierna izquierda el pasado domingo, en la victoria frente al Teruel (3-1). Fue sustituido en el minuto 62 por precaución... pero las pruebas realizadas han determinado que tiene una lesión en los isquiotibiales que le obliga a decir adiós a lo que queda de liga.

Jiménez llegó en agosto a Alicante con la etiqueta de ser un futbolista con un historial médico casi impecable. Su única lesión en casi diez años como profesional fue en 2022, cuando terminó la temporada con el Málaga entre problemas con el psoas ilíaco de la pierna derecha. Aquel impedimento físico le hizo perderse el mes final de la competición, que terminó con el club malagueño bajando a Primera Federación.

Baja sensible

La del ex del Ibiza será una ausencia de difícil remplazo para Beto Company. El técnico valenciano ha depositado su confianza total en él desde su llegada. De hecho, Javi siempre ha sido titular con Beto en el banquillo... excepto en la visita al Atlético Madrileño, cuando el entrenador preparó el partido con Retuerta como titular al creer que a Javi Jiménez le tocaba cumplir ciclo de tarjetas amarillas.

Javi Jiménez se lamenta durante un partido del Hércules esta temporada. / Alex Domínguez

Salvo en aquel error del cuerpo técnico blanquiazul, durante el resto de la temporada el ahora lesionado le ha ganado siempre la partida a Retuerta. Eso sí, tras la rotura de Jiménez, todo hace indicar que será Retu quien le remplace en los últimos compases de la liga.

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La lista interminable

En una temporada aciaga en lo deportivo, con solo una semana en "play-off" a lo largo de todo el curso, las lesiones han tenido un papel fundamental en el pobre rendimiento blanquiazul. La de Javi Jiménez es la enésima lesión muscular para un bloque terriblemente mermado en lo físico, con futbolistas indispensables para el proyecto como Oriol Soldevila, Nico Espinosa o Roger Colomina fuera de combate durante demasiado tiempo como para poder mirar arriba en la tabla.