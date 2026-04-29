Siete enfrentamientos directos para el milagro del Hércules

Faltan todavía cuatro jornadas en Primera RFEF y es una obviedad que la clasificación no está aún definida con los 12 puntos que restan por disputar. Como si se tratase de bolas amontonadas en una mesa de billar, ocho equipos que se reparten entre la cuarta y undécima posición tienen siete enfrentamientos directos entre ellos en las cuatro semanas que quedan de liga.

Aunque la diferencia de puntos es considerable entre los peor clasificados (Hércules, Teruel, Antequera y Alcorcón, empatados con 47 unidades) y la cuarta plaza del Villarreal B (55 unidades), los partidos entre unos y otros dificultarán que los rivales del Hércules hagan pleno de victorias... mismo objetivo que se trazó Beto como último recurso para salvar la temporada tras la victoria en casa contra el conjunto turolense.

"Al final la liga nos pondrá en el lugar que merecemos, pero hasta entonces solo me entra en la cabeza ir a ganar todos los partidos", dijo el entrenador tras el final del 3-1 del pasado domingo. El Hércules, lamentablemente, solo es dueño de una parte de su destino, la que le corresponde, que es ganar los cuatro partidos que le quedan.

Pesos pesados, fuera de casa

Fuera de casa afrontarán los cruces directos, contra el Villarreal este domingo y contra el Algeciras, dentro de dos semanas. También deberán ganar en el Rico Pérez al Ibiza, el próximo sábado, y al Nàstic de Tarragona, el fin de semana del 24 de mayo. El techo del milagro blanquiazul es, a estas alturas de la temporada, conseguir 59 puntos, uno más de los obtenidos el curso pasado en el Grupo 2 por el Mérida y el Antequera, ambos clasificados a "play-off". Los mismos que tuvo el finalmente ascendido Andorra de Beto, en el Grupo 1.

Es factible, pero improbable, dado que significaría sellar más victorias fuera de casa de las que ha podido obtener el equipo en las 34 jornadas completadas. Que esos hipotéticos 59 puntos valgan para entrar por los pelos en "play-off", o para asegurarse una plaza en la Copa del Rey, es una interrogante que tendrán que responder los demás equipos en liza.

Tabla de cruces directos Jornada Partido 35 Alcorcón - CE Europa Algeciras - Cartagena Villarreal B - Hércules 36 CE Europa - Villarreal B Antequera - Teruel Cartagena - Alcorcón 37 Algeciras - Hércules Rojo: equipos en puestos de play-off al final de la jornada 34.

En los siete enfrentamientos directos que aún deben disputarse entre los equipos que se interponen entre el Hércules y la quinta plaza se pondrán en juego un total de 21 puntos, una cifra nada desdeñable para un tramo final tan comprimido.

Hércules, Alcorcón, Algeciras, Cartagena, Europa y Villarreal B se juegan seis puntos cada uno, al aparecer en dos de esos cruces, mientras que Antequera y Teruel solo pondrán en liza tres, al medirse entre sí en un único duelo.

Las cuentas apretadas

En un escenario ideal, la combinación más favorable para el Hércules sería que en el resto de enfrentamientos predominen los empates y todos los rivales se dejen puntos por igual.

Pero, incluso dentro de ese escenario, lo más apremiante e imprescindible es que el Europa pierda los seis puntos, incluso aunque eso implique alimentar a otro rival inmediato como el Algeciras o dé por inalcanzable al Villarreal B.

Aun suponiendo que el Europa gane sus dos otros partidos (contra el Nàstic y el Ibiza), un empate a 59 puntos con el Hércules se saldaría con ventaja blanquiazul por el golaveraje ganado.

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La calculadora de Beto todavía tiene batería. Solo valdrá la pena volver a encenderla, y comprobar que da la suma, si el Villarreal B-Hércules de este domingo (12:00 horas) acaba en victoria.