El Algeciras-Hércules de la jornada 37, con visos de jugarse en horario unificado

Horario unificado en la penúltima jornada de Primera RFEF. Eso para todos los partidos que influyan en las plazas de promoción y descenso, así como la posición definitiva de los equipos que las ocupan. En el Grupo 2, donde están enmarcados el Hércules y el Eldense, los cruces se disputarán el sábado 16 de mayo a las 21:00. En el Grupo 1 tendrán lugar el domingo 17, a las 17:00.

El resto de partidos que no determinen posibilidades de ascenso o de pérdida de categoría sí se podrán disputar en otras franjas horarias.

Este jueves el Juez Único de Competiciones No Profesionales firmó la resolución correspondiente a la jornada 37, y a falta de que se haga lo propio con la jornada 38, lo lógico es que se tome la misma decisión, que además está contemplada en las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Primera RFEF como la opción por defecto a seguir.

Los equipos de la provincia

En lo que respecta al Hércules, todavía a falta de dos jornadas, sus dos partidos apuntan a determinantes y, por tanto, habrán de disputarse en este horario unificado. En el caso de la jornada 37, aun en un escenario en el que el Hércules llegue ya despojado de opciones matemáticas al "play-off", el Algeciras muy probablemente seguirá en liza, algo para lo cual será crucial su partido de este viernes contra el Cartagena.

Por otra parte, el rival que visitará el Rico Pérez en la última jornada, el Nàstic de Tarragona, se encuentra actualmente inmerso en la lucha por la permanencia, lo que eleva la posibilidad de que ese encuentro también se dispute en horario unificado.

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En el caso del Eldense, que pelea por el campeonato de grupo y el consecuente ascenso directo, es claro que ambas jornadas (contra el Atlético Madrileño la 37, y contra el Real Murcia la 38) se deberán jugar en horario unificado.