Beto celebra la renovación de Guti con el Hércules: "El año que viene pertenecerá a la primera plantilla"
El técnico blanquiazul, que dio su primera titularidad al canterano hace dos jornadas, asegura que es una operación que pidió a la dirección deportiva
El entrenador del Hércules, Beto Company, ha reaccionado este jueves a la renovación de Guti hasta 2028, anunciada este martes por el club blanquiazul. En la rueda de prensa previa al choque con el Villarreal B, el preparador además ha adelantado que "el año que viene, obviamente, es un futbolista que ya no pertenecerá al filial. Pertenecerá a la primera plantilla".
Anuncio nada desdeñable viniendo de un entrenador que, a día de hoy, tiene contrato para dirigir la nave herculana durante la próxima temporada. Fue Beto también quien desde su llegada mantuvo al joven futbolista eldense en dinámica del primer equipo, a la que ya se había incorporado bajo las órdenes de Rubén Torrecilla. El técnico valenciano fue dando, en los últimos meses, continuidad a sus convocatorias, e incluso a sus minutos de juego.
Tendencia ascendente
El punto álgido de esta evolución fue la titularidad en Sabadell, en la jornada 33 de campeonato. Nueve días después, la ampliación de contrato del canterano se hacía pública. "Estamos contentísimos. Creo que era un acuerdo lógico, fácil, sencillo, que debíamos hacer. Hace tiempo ya lo hablamos con la dirección deportiva que es una cosa que se debería hacer sí o sí", ha reconocido Beto.
¿La razón? Beto valora a Guti, al igual que a Jorge Galvañ, por su implicación y su manera de trabajar: "Alicantinos, herculanos, criados en la cantera, con unas ganas locas de comerse el césped en cada entrenamiento, estando en dinámica en el primer equipo, ahora ya desde hace por lo menos dos meses, debutando, acercándose a ese gol que él a nivel personal tanto anhela y que nosotros queremos que meta, pero que siempre está ahí peleando".
Cesión, si hace falta
Mantiene, eso sí, una puerta abierta a la cesión, si es lo que más conviene al desarrollo del jugador. "Lo que debemos tener muy claro es la mejora del futbolista y que la mejora del futbolista debe pasar por Alicante, si es protagonista, o, si vemos que no es protagonista, pues cederlo para que siga esa evolución buena que tiene"
"Guti ya nos ha demostrado lo que es. Ahora tiene esa pretemporada buena con nosotros, tiene esa plaza en el primer equipo asegurada, y a partir de ahí, pues veremos a dónde está el nivel real con esos 20-21 años que tiene él y dónde puede estar esa situación suya dentro de la primera plantilla del Hércules", ha explicado el entrenador para después poner en valor que futbolistas como Guti son el "presente y futuro" del club, por lo que hay que facilitarles todo lo posible su trabajo y crecimiento.
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