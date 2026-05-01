El año en que las lesiones despedazaron al Hércules

En la última semana de abril, a menos de un mes para que termine la liga, Javi Jiménez y Alberto Toril se han sumado a la lista de lesionados del Hércules, y con ellos, el equipo acumula un total de 14 futbolistas que han causado baja a lo largo de la temporada. Para el delantero ya es la segunda ocasión en la deja de ser convocable desde su llegada, mientras que el lateral sufre su primera dolencia después de todo un curso como titular.

Los 14 futbolistas en K.O. se han repartido entre todas las posiciones, a lo largo de todo el año, con diversos tiempos de recuperación y por causas de todo tipo: musculares, tendinosas, de ligamentos y hasta una apendicitis, este último el caso que apartó a Carlos Abad por más de un mes.

Jugadores de baja por lesión en el Hércules esta temporada. / INFORMACIÓN

Sin embargo, ha habido dos momentos de congestión en la enfermería del Rico Pérez. El primero fue a finales de octubre, cuando ocho jugadores en simultáneo estaban en el dique seco. Una situación que sin duda influyó en los malos resultados que ya venía arrastrando el entonces entrenador, Rubén Torrecilla.

«Me habría gustado tener a todo el equipo. Nico Espinosa, Nacho Monsalve, Samu Vázquez... se han perdido muchísimas semanas. Hemos llegado a tener siete y ocho lesiones a la vez de jugadores muy importantes», lamentó el preparador cacereño el día de su despedida.

La primera lesión de todas, y además tan sensible como larga, fue la de Nico Espinosa tan pronto como el 29 de julio. Se recuperó de su problema en los tendones del tobillo a finales de noviembre, par después tener otra lesión muscular, de más corta resolución, en diciembre.

Bajas sensibles

Otros emblemas se han perdido meses de competición, como Samu Vázquez en octubre y marzo, y Solde y Roger Colomina se han tenido que despedir del curso, al igual que Sotillos, por duras lesiones en los ligamentos de la rodilla. Colomina, en añadidura, también se perdió dos meses entre noviembre y enero por una luxación en el hombro.

El segundo capítulo de este drama se presentó a partir del mes de febrero, cuando jugadores incorporados en la ventana de invierno, como Josep Calavera y Alberto Toril, penalizaron la falta de ritmo competitivo en su llegada a Alicante.

El pivote catalán pudo recuperarse y ganar de nuevo regularidad. Toril, en cambio, tras más de un mes aguardando para su debut, ha terminado por recaer a finales de abril en la afección de su rodilla derecha, la misma que se operó el pasado mes de septiembre, y despedirse de lo que queda de temporada mientras planifica someterse a una artroscopia.

Recaídas

En marzo, se volvió a lesionar Samu Vázquez, en coincidencia con Jorge Galvañ, su recambio en el lateral derecho, lo que dejó esta demarcación en manos de Retu, Bolo e incluso Nico. El colofón provisional a la lista de bajas ha sido la rotura muscular de Javi Jiménez, que se pierde las últimas cuatro jornadas del campeonato.

Beto niega que sea un «número exagerado» y pide diferenciar las afecciones musculares de aquellas que «no son normales»

Aunque la cifra es alta, Beto Company ha querido «evitar polemizar» con la situación. «Creo que la lesión de Samu o la lesión que ha tenido Javi Jiménez, son lesiones normales de futbol, apuntó, para matizar que «lo que no es habitual es tener hombros, apendicitis, rodillas en muy plural, eso es lo que no es lógico. Incluso tobillos, que son lesiones traumáticas».

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Todo para negar que el club tenga «un número exagerado» de bajas por lesiones, sino que están magnificadas por las más graves y de más larga duración. El efecto, en cualquier caso, es el mismo: el de un equipo que ha tenido que afrontar varias jornadas de competición con posiciones completamente descubiertas, sin suficiente banquillo y sin jugadores referentes del proyecto, como Nico, Solde y Roger, o sin aquellos llamados a revolucionar el ataque en el tramo final, como Alberto Toril.